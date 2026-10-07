La Onda Tropical número 55 continúa su desplazamiento por Venezuela: se prevén lluvias y tormentas en las próximas horas

La Onda Tropical número 55 continúa su desplazamiento por Venezuela y avanza desde la zona central hacia el occidente del país.

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Así lo comunicó en un reciente reporte el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh).

Según el organismo meteorológico, la onda tropical se moviliza a una velocidad cercana a los 30 kilómetros por hora.

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"El sistema interactúa con la Zona de Convergencia Intertropical y la Vaguada Monzónica, una combinación que favorece condiciones de inestabilidad atmosférica", indicó la instancia.

"Durante las horas de la tarde y la noche se esperan lluvias y chubascos de intensidad variable, acompañados en algunos sectores por actividad eléctrica y ráfagas de viento", acotó.

Las fuertes lluvias registradas este miércoles 7 de octubre han generado anegaciones en distintos puntos de Caracas, capital de Venezuela.

Asimismo, las precipitaciones provocaron un aumento considerable en el nivel de varios ríos y quebradas.

Uno de los principales puntos de atención es el río Guaire, cuyo caudal aumentó de manera significativa a la altura de Bello Monte.

Entretanto, en los Altos Mirandinos, específicamente en Montañalta, la corriente generada por una quebrada alcanzó tal fuerza que arrastró dos vehículos.

Expertos agregan que el sistema interactúa de manera directa con la Zona de Convergencia Intertropical y una vaguada en altura, lo que refuerza la formación de mantos nubosos.