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Elecciones

Tribunal Superior Electoral de Brasil prohíbe a Meta restringir el alcance de contenidos políticos de cara a la segunda vuelta presidencial

octubre 16, 2026
Por: Redacción NTN24
redes sociales-Foto: EFE
redes sociales-Foto: EFE
La máxima instancia electoral brasileña dictó medidas tras una denuncia de la campaña de Lula da Silva, con la orden a Meta de garantizar un trato equitativo y transparente bajo la amenaza de multas millonarias.

El Tribunal Superior Electoral de Brasil emitió el jueves un fallo cautelar que prohíbe de manera estricta a la corporación tecnológica Meta restringir injustificadamente la visibilidad y el alcance de los contenidos políticos vinculados a la contienda por la presidencia del país.

La determinación judicial responde a una denuncia formal interpuesta por el equipo político del mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, quien disputa la reelección frente al senador opositor Flávio Bolsonaro de cara a la segunda vuelta programada para el próximo 25 de octubre.

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El magistrado electoral Marco Aurélio Bellizze impuso una sanción económica diaria de 500.000 reales en caso de incumplimiento, con la exigencia a la empresa tecnológica norteamericana de asegurar condiciones de estricta igualdad para ambas campañas en la difusión de mensajes y en el uso de herramientas de inteligencia artificial.

“La medida cautelar prohíbe reducir la distribución de contenidos políticos, excluir publicaciones de los sistemas de recomendación, restringir su visibilidad en las búsquedas o alterar las métricas sin una justificación válida”, especificaron fuentes del tribunal en el fallo oficial.

Aunque el instructor del proceso reconoció la inexistencia de pruebas definitivas sobre una manipulación deliberada por parte de la plataforma, el tribunal consideró imperativo blindar el proceso electoral frente a cualquier desequilibrio tecnológico.

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La controversia digital añade un factor de alta tensión institucional a la puja proselitista, en momentos en que los sondeos muestran un empate técnico entre los dos candidatos.

La rigurosidad en el control de las plataformas marcará la supervisión institucional sobre el libre flujo informativo, con la condición de asegurar la equidad democrática en los comicios brasileños.

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