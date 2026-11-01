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Domingo, 01 de noviembre de 2026
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Arquero colombiano de Boca Juniors protagonizó curioso gesto contra jugador de River Plate tras su expulsión: así se vivió el Superclásico argentino

noviembre 1, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Álvaro Montero, arquero de Vélez Sarsfield y la selección Colombia - Foto: AFP
Álvaro Montero, arquero de Vélez Sarsfield y la selección Colombia - Foto: AFP
Álvaro Montero llamó la atención por su reacción al momento en que Gonzalo Montiel salía de la cancha, en un partido que culminó con dos expulsados en River.

El arquero colombiano de Boca Juniors protagonizó uno de los momentos más comentados del Superclásico argentino frente a River Plate. Álvaro Montero tuvo un gesto hacia Gonzalo Montiel cuando el defensor del equipo visitante abandonaba el campo de juego luego de recibir tarjeta roja, en un Superclásico que terminó con victoria 1-0 para el equipo xeneize.

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La escena la divulgó ESPN Colombia en sus redes sociales. En las imágenes se puede ver al guardameta despidiendo con la mano al futbolista de River, en medio de la tensión que se vivía en La Bombonera por la expulsión y los reclamos de los jugadores visitantes.

Montiel fue expulsado en el segundo tiempo por una fuerte entrada sobre Lautaro Blanco. El árbitro Nicolás Ramírez sancionó la infracción con tarjeta roja directa, decisión que generó protestas entre los integrantes del equipo dirigido por Leonardo Ponzio. El lateral demoró su salida al discutir por la determinación arbitral y finalmente abandonó el terreno de juego escoltado.

La reacción de Montero se interpretó como una chicana en medio de la rivalidad entre los dos clubes más populares del fútbol argentino. El colombiano, que defendió el arco de Boca en el encuentro, se sumó así a una escena que llamó la atención de manera rápida de los seguidores del estadio, la audiencia en televisión y en redes sociales.

La expulsión de Montiel no fue la única que se llevó River en el partido. El equipo visitante quedó con diez futbolistas desde los primeros minutos, momento en el que Lucas Martínez Quarta recibió tarjeta roja luego de una acción sobre Miguel Merentiel. La decisión fue tomada luego de la intervención del VAR.

Con dos jugadores menos, River tuvo dificultades para mantener el resultado y contener los ataques de Boca. El conjunto local aprovechó la ventaja numérica y logró imponerse por 1-0 gracias a un gol de cabeza de Lautaro Di Lollo, a los 27 minutos del primer tiempo.

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El resultado dejó al equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena quedarse con una nueva edición del Superclásico y sumar tres puntos importantes en la recta final del Torneo Clausura de Argentina..

Montero, por su parte, fue de nuevo protagonista bajo los tres palos del conjunto de Buenos Aires. Su gesto hacia Montiel se transformó en uno de los episodios más comentados de una jornada marcada por las decisiones arbitrales, las protestas y la tensión característica del enfrentamiento entre Boca y River.

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