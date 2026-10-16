Senado de Brasil aprueba reducir la semana laboral de seis a cinco días sin recorte de salario

El Senado de la República Federativa de Brasil aprobó de manera contundente, con 75 votos a favor y uno en contra, la reforma constitucional orientada a reducir la jornada laboral máxima de 44 a 40 horas semanales, con la consagración del esquema de 5 días de labor.

La iniciativa normativa, que recibió previamente el respaldo definitivo de la Cámara de Diputados en mayo de 2026, quedó exenta de la sanción presidencial al tratarse de una enmienda constitucional, con fecha de promulgación formal por parte de las mesas directivas prevista para el próximo martes 20 de octubre.

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El texto aprobado establece una implementación escalonada de la medida, con un inicio fijado en un límite de 42 horas semanales dos meses después de su publicación oficial, para la posterior consolidación del tope definitivo de 40 horas al cabo de 14 meses de su entrada en vigor.

“La reforma prohíbe cualquier reducción salarial, tanto nominal como proporcional, incluidos los salarios mínimos establecidos para cada categoría profesional”, destacaron los promotores del articulado legislativo en el ámbito parlamentario.

Esta trascendental modificación en las relaciones laborales del gigante sudamericano coincide con la recta final de la campaña electoral rumbo a la segunda vuelta presidencial programada para el 25 de octubre, un hecho que la posiciona como una de las propuestas clave respaldadas por las distintas fuerzas políticas del país.

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La aplicación gradual de la norma exigirá un seguimiento riguroso por parte de las autoridades de inspección laboral para garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos adquiridos de los trabajadores sin perjuicio para la productividad empresarial.