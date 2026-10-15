"Ustedes lo conocen": María Elvira Salazar revela decisión clave que tomaría Trump sobre migrantes

La congresista republicana María Elvira Salazar aseguró que Donald Trump va a apoyar una reforma para regularizar a determinados migrantes antes de terminar su mandato, una afirmación que refleja un nuevo capítulo en la relación entre los dos, luego de que la legisladora cuestionara de forma pública su ofensiva en deportaciones.

Salazar, representante del Distrito 27 de Florida, se refirió a la iniciativa en un acto en Miami. “Si alguien lo puede hacer es Trump, ustedes lo conocen”, dijo al expresar su confianza en que el mandatario respalde una reforma migratoria en los siguientes dos años, antes de abandonar la Casa Blanca.

La propuesta a la que alude es la Ley Dignidad, un proyecto que quiere ofrecer un estatus legal a migrantes que cumplan ciertos requisitos, entre ellos no tener antecedentes penales. La iniciativa no busca una vía directa a la ciudadanía de Estados Unidos y está dirigida, entre otros, a trabajadores de sectores como la agricultura, la construcción, la salud y la hostelería.

La declaración llega semanas luego de que Salazar confrontara públicamente a Trump por sus políticas migratorias.

En un mensaje de campaña publicado en septiembre, la congresista sostuvo que las medidas de su correligionario “han ido demasiado lejos” y advirtió que los hispanos que ayudaron a su regreso a la Casa Blanca podían sentirse traicionados.

Trump respondió en aquel entonces con críticas a la postura de la legisladora, a quien describió de demasiado blanda en materia migratoria. Salazar afirmó posteriormente que habló con el presidente y que lo encontró receptivo a sus argumentos económicos: según ella, varias industrias de los Estados Unidos dependen de trabajadores migrantes que carecen de documentos.

De momento, el respaldo anunciado por Salazar no es igual a un compromiso público definitivo de Trump con la aprobación de la ley. El proyecto aún no llega a una votación final en el Congreso y su futuro depende de las negociaciones políticas.

La expectativa de la congresista de igual forma se produce en plena campaña para las elecciones legislativas de medio mandato del 3 de noviembre, en las que está buscando la reelección en Florida.