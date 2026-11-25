“En estos momentos Cuba está mucho peor de lo que Fidel Castro la dejó”: experto sobre la dictadura

En el programa La Tarde de NTN24, Luis Enrique Ferrer, activista y opositor cubano en el exilio, habló sobre el décimo aniversario de la muerte del dictador Fidel Castro. El invitado dijo que en la actualidad “el mayor de anhelo del pueblo cubano es recuperar a Cuba después de casi 70 años, poder ver una patria libre porque han sido muchas las generaciones que han muerto y que han sufrido los horrores del castrismo sin ver algo diferente”.