Gobernador anula la pena de muerte de más de 500 presos en su estado en EE. UU.: esto pasará con los condenados

El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció el jueves que conmutaría todas las sentencias de muerte en el estado por cadena perpetua, una medida que afectará a 548 personas.

"He decidido ejercer mi facultad constitucional de indulto para conmutar todas las sentencias de muerte de California por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional", escribió en una carta dirigida "a todos los californianos".

El estado más poblado de Estados Unidos no ha ejecutado una sentencia de muerte en dos décadas, aunque los tribunales siguen imponiendo la pena capital a quienes son condenados por asesinato y otros delitos graves.

"Mi decisión de hoy llega después de casi tres décadas de oponerme abiertamente a las ejecuciones sancionadas por el Estado como funcionario electo", dijo Newsom, quien dejará la mansión del gobernador en unos meses y se espera que se postule a la Casa Blanca en 2028.

"Hoy actúo en convicción, arraigada desde hace mucho tiempo, de que, tanto individual como colectivamente, somos más fuertes como sociedad cuando rechazamos los asesinatos sancionados por el Estado", añadió.