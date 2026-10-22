NTN24
Jueves, 22 de octubre de 2026
Jueves, 22 de octubre de 2026
Venezuela

Venezolanos salen a las calles para exigir elecciones presidenciales y el pronto regreso de María Corina Machado al país

octubre 22, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Foto referencia | EFE
Foto referencia | EFE
La convocatoria, impulsada por el partido Vente Venezuela y respaldada por Machado, también exige la liberación de los presos políticos.

Venezuela vivirá este jueves 22 de octubre una nueva jornada de protestas convocada por la oposición para exigir que se fije una fecha definitiva para las elecciones presidenciales y se garantice el regreso seguro de María Corina Machado, quien permanece fuera del país desde diciembre de 2025. Las movilizaciones están previstas para las 4:00 p. m., hora local, en Caracas y otras ciudades del país.

La convocatoria, impulsada por el partido Vente Venezuela y respaldada por Machado, espera presionar para que se establezca un calendario electoral claro. La oposición busca que las presidenciales se celebren en 2027 y solicita que los ciudadanos puedan elegir libremente a sus gobernantes.

En Caracas, el punto de concentración anunciado es la plaza Venezuela, frente a la Torre Polar. Los organizadores invitaron a participar a jóvenes, trabajadores, docentes, familias y diferentes sectores de la sociedad civil. Machado les pidió a los venezolanos acudir con sus familias y banderas nacionales.

La protesta tiene tres exigencias principales: que se anuncie la fecha de las siguientes elecciones presidenciales, que se garantice la vuelta de Machado y que se libere a los presos políticos.

El reclamo electoral aparece en medio de la transición política por la que pasa Venezuela luego de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos en enero de 2026, desde entonces, Delcy Rodríguez ejerce como jefe del régimen.

La oposición asegura que es necesario establecer condiciones que dejen hacer unas elecciones libres y competitivas. Entre sus demandas igualmente figuran la renovación del Consejo Nacional Electoral, una justicia independiente y garantías para que los dirigentes políticos puedan participar sin restricciones.

La fecha de la movilización coincide, de la misma manera, con el tercer aniversario de las primarias opositoras de 2023, en las que Machado consiguió una amplia victoria y se convirtió en la principal figura de la oposición para enfrentar al régimen.

Edmundo González Urrutia está expresando su apoyo a la jornada y solicitó que las elecciones presidenciales se celebren “cuanto antes”. Además, indicó que la transición democrática requiere garantías, instituciones independientes y avances concretos.

González insistió en que convocar elecciones es un paso importante, pero no el único: también se necesitan condiciones para ejercer los derechos políticos y permitir el regreso seguro de María Corina Machado.

La jornada va a tener un componente adicional: se convocó una movilización en Caracas para este jueves. Así bien, las calles van a ser el escenario de diferentes convocatorias políticas en un momento en el que las negociaciones acerca de la transición siguen sin una fecha electoral definida.

El resultado de las protestas y su alcance van a ser claves para medir la capacidad de movilización de la oposición y la presión ciudadana para que se anuncie cuándo se podrán celebrar nuevas elecciones presidenciales.

Temas relacionados:

Venezuela

Protestas

María Corina Machado

Internacional

Vente Venezuela

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

El pedido desde Colombia a la justicia sueca sobre costosa compra de aviones en gobierno Petro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“El Senado va a quedar republicano”: analista político sobre las elecciones intermedias de EEUU

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

El régimen de Nicaragua no tendría pensado dejar el poder: este sería el sucesor que tienen en lista

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jefferson Beltrán

Esta es la verdadera forma de poner fin a esta guerra: Zelenski acepta congelar el frente con Rusia

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Contundente advertencia de De la Espriella ante golpes al narcotráfico: "Miserables narcoterroristas"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El Partido Socialista en España con Pedro Sánchez a la cabeza es mucho peor que una mafia”: analista

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Los glaciares pierden 273.000 millones de toneladas de hielo al año y crece la alerta por el agua dulce

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: AFP.
Pacto de Valledupar

"No creo que pase absolutamente nada": periodista Felipe Quintero sobre investigación a Petro en el denominado Pacto de Valledupar

Donald Trump, presidente de Estados Unidos y líder del partio republicano -Foto: EFE-Canva
Elecciones de Medio Término en Estados Unidos

“El Senado va a quedar republicano”: analista político sobre las elecciones intermedias de EEUU

María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
María Corina Machado

"Hay tantos intereses en bloquear a María Corina Machado para que vuelva a Venezuela": Rodrigo Diamanti

María Corina Machado | Foto: AFP
María Corina Machado

"Se ha transformado en un ícono de la libertad para las Américas": Asdrúbal Aguiar sobre María Corina

Dinorah Figuera, presidente del Parlamento de Venezuela 2015; Jorge Rodríguez, ilegítimo presidente de la AN del régimen venezolano, junto a colaboradores de sus delegaciones políticas - Foto: EFE
Régimen venezolano

¿Se desmontan en Venezuela los tribunales del horror? Exigen libertad de todos los presos políticos sin excepción

Más de Actualidad

Ver más
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España. (AFP)
España

Pedro Sánchez adelanta las elecciones en España en medio de crisis por Ceuta, vivienda y casos de corrupción

Bocetos de Cilia Flores y Nicolás Maduro de Jane Rosenberg - Fotos EFE
Régimen venezolano

Decisión histórica: EE. UU. procesa por primera vez al régimen madurista de tortura: la Corte Penal Internacional no lo hizo en cerca de una década

Cumbre por la Democracia: Ucrania será tema principal
Ucrania

Dos drones rusos golpean un importante puente en Kiev: alumnos escapan ilesos del ataque

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Historia

Ulises en el Nuevo Mundo: el parto de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula fracasa en debate con Bolsonaro. Se mostró irritado, descolocado y mal articulado

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España. (AFP)
España

Pedro Sánchez adelanta las elecciones en España en medio de crisis por Ceuta, vivienda y casos de corrupción

Bocetos de Cilia Flores y Nicolás Maduro de Jane Rosenberg - Fotos EFE
Régimen venezolano

Decisión histórica: EE. UU. procesa por primera vez al régimen madurista de tortura: la Corte Penal Internacional no lo hizo en cerca de una década

Encuentro entre Delcy Rodríguez y Donald Trump - EFE
Elecciones en Venezuela

¿Qué falta para que se celebren elecciones en Venezuela tras anuncios de Trump y Delcy Rodríguez?

Cumbre por la Democracia: Ucrania será tema principal
Ucrania

Dos drones rusos golpean un importante puente en Kiev: alumnos escapan ilesos del ataque

María Corina Machado - Foto AFP
Zair Mundaray

"Estamos negociando con unos secuestradores": Zair Mundaray analiza denuncia de magistrada obligada a inhabilitar a María Corina Machado

redes sociales-Foto: EFE
Elecciones

Tribunal Superior Electoral de Brasil prohíbe a Meta restringir el alcance de contenidos políticos de cara a la segunda vuelta presidencial

Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Fusilamiento

Trump toma decisión final sobre idea de Pete Hegseth de transmitir en directo la ejecución por pelotón de fusilamiento de un condenado

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023