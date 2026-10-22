Venezolanos salen a las calles para exigir elecciones presidenciales y el pronto regreso de María Corina Machado al país

Venezuela vivirá este jueves 22 de octubre una nueva jornada de protestas convocada por la oposición para exigir que se fije una fecha definitiva para las elecciones presidenciales y se garantice el regreso seguro de María Corina Machado, quien permanece fuera del país desde diciembre de 2025. Las movilizaciones están previstas para las 4:00 p. m., hora local, en Caracas y otras ciudades del país.

La convocatoria, impulsada por el partido Vente Venezuela y respaldada por Machado, espera presionar para que se establezca un calendario electoral claro. La oposición busca que las presidenciales se celebren en 2027 y solicita que los ciudadanos puedan elegir libremente a sus gobernantes.

En Caracas, el punto de concentración anunciado es la plaza Venezuela, frente a la Torre Polar. Los organizadores invitaron a participar a jóvenes, trabajadores, docentes, familias y diferentes sectores de la sociedad civil. Machado les pidió a los venezolanos acudir con sus familias y banderas nacionales.

La protesta tiene tres exigencias principales: que se anuncie la fecha de las siguientes elecciones presidenciales, que se garantice la vuelta de Machado y que se libere a los presos políticos.

El reclamo electoral aparece en medio de la transición política por la que pasa Venezuela luego de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos en enero de 2026, desde entonces, Delcy Rodríguez ejerce como jefe del régimen.

La oposición asegura que es necesario establecer condiciones que dejen hacer unas elecciones libres y competitivas. Entre sus demandas igualmente figuran la renovación del Consejo Nacional Electoral, una justicia independiente y garantías para que los dirigentes políticos puedan participar sin restricciones.

La fecha de la movilización coincide, de la misma manera, con el tercer aniversario de las primarias opositoras de 2023, en las que Machado consiguió una amplia victoria y se convirtió en la principal figura de la oposición para enfrentar al régimen.

Edmundo González Urrutia está expresando su apoyo a la jornada y solicitó que las elecciones presidenciales se celebren “cuanto antes”. Además, indicó que la transición democrática requiere garantías, instituciones independientes y avances concretos.

González insistió en que convocar elecciones es un paso importante, pero no el único: también se necesitan condiciones para ejercer los derechos políticos y permitir el regreso seguro de María Corina Machado.

La jornada va a tener un componente adicional: se convocó una movilización en Caracas para este jueves. Así bien, las calles van a ser el escenario de diferentes convocatorias políticas en un momento en el que las negociaciones acerca de la transición siguen sin una fecha electoral definida.

El resultado de las protestas y su alcance van a ser claves para medir la capacidad de movilización de la oposición y la presión ciudadana para que se anuncie cuándo se podrán celebrar nuevas elecciones presidenciales.