Trump toma decisión final sobre idea de Pete Hegseth de transmitir en directo la ejecución por pelotón de fusilamiento de un condenado

La ejecución por fusilamiento del autor del tiroteo en una base militar de Estados Unidos que dejó 13 muertos no será transmitida en directo, anunció el jueves el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El sentenciado a muerte, Nidal Hasan, de 56 años, "morirá, como está previsto, por pelotón de fusilamiento, pero este evento no será transmitido", dijo Trump en una publicación en su plataforma Truth Social.

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La cancelación supone un revés para el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, quien lanzó la idea.

"La ejecución podrá ser presenciada en persona por los familiares directos de las víctimas, si así lo desean", añadió Trump.

La decisión de transmitir en vivo la ejecución de Nidal Hasan fue ampliamente rechazada tanto dentro como fuera del país.

El presidente de Estados Unidos indicó que personalmente no se oponía al plan de transmitir la ejecución, y afirmó que "podría haber sido un fuerte elemento disuasorio para que el mundo viera cómo Estados Unidos trata a terroristas y escoria como Hasan".

Pero "muchas personas muy buenas y bien intencionadas preferirían no verlo morir", dijo Trump.

El Pentágono publicó un comunicado en el que aseguraba que Hegseth se había entrevistado con el presidente, y que "apoya" su decisión final.

La ejecución de Hasan, programada para el 3 de diciembre en Fort Hood, Texas, donde abatió a 13 personas en 2009, será la primera realizada por un pelotón de fusilamiento militar en Estados Unidos desde 1945.

Hegseth había dicho la semana pasada que el gobierno iba a asegurarse "de que la gente pueda verlo, que sea público".

"La gente tiene que entender que (...) hay consecuencias serias por este tipo de cosas", afirmó.

Naciones Unidas manifestó que retransmitir la ejecución equivaldría a "tortura", mientras que el presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos la calificó de "promoción bárbara de una cultura de la muerte".

El vicepresidente JD Vance, que recientemente publicó un libro sobre su fe católica, dijo que no vería la ejecución si el plan seguía adelante.

Una encuesta de Washington Post-ABC News-Ipsos publicada el jueves reveló que ocho de cada diez estadounidenses se oponen a retransmitir la ejecución en directo, aunque otra encuesta indicaba que más de la mitad de los sondeados estaban de acuerdo en que fuera ejecutado por un pelotón.

La decisión de Trump "es la correcta, tanto para los familiares de las víctimas como para el país", reaccionó el senador republicano, John Curtis.

Decenas de oficiales retirados de las fuerzas armadas norteamericana también advirtieron en una carta abierta en contra de emitir la ejecución.