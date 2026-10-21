El régimen de Nicaragua no tendría pensado dejar el poder: este sería el sucesor que tienen en lista

De acuerdo con la información compartida por el medio 100% Noticias, el régimen de Nicaragua en cabeza de Daniel Ortega y Rosario Murillo tendría pensado perpetuarse en el poder, por medio de una reforma constitucional con la cual buscarían crear el cargo de “designado presidencial” con la finalidad de instaurar a su sucesor, que sería nada más y nada menos que su hijo Laureano Facundo Ortega Murillo.