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Programa: Club de Prensa

El régimen de Nicaragua no tendría pensado dejar el poder: este sería el sucesor que tienen en lista

octubre 21, 2026
Por: Redacción NTN24
De acuerdo con la información compartida por el medio 100% Noticias, el régimen de Nicaragua en cabeza de Daniel Ortega y Rosario Murillo tendría pensado perpetuarse en el poder, por medio de una reforma constitucional con la cual buscarían crear el cargo de “designado presidencial” con la finalidad de instaurar a su sucesor, que sería nada más y nada menos que su hijo Laureano Facundo Ortega Murillo.

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