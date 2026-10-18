España
Programa: Razón de Estado
“El Partido Socialista en España con Pedro Sánchez a la cabeza es mucho peor que una mafia”: analista
El analista político Manuel Llamas analizó en Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez la delicada situación que vive España a la cabeza de Pedro Sánchez y la convocatoria a elecciones anticipadas tras ocho años de polarización. “El Partido Socialista en España con Pedro Sánchez a la cabeza es mucho peor que una mafia, porque estamos viendo casos de corrupción a diestra y siniestra, además, las cloacas del PSOE, según lo conocido, habrían contactado presuntamente con la gente del hampa para quitarse del medio a una jueza que era la encargada de investigar al hermano del presidente de Gobierno, quien finalmente fue condenado por corrupción”, aseveró.