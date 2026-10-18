NTN24
Domingo, 18 de octubre de 2026
Domingo, 18 de octubre de 2026
España
Programa: Razón de Estado

“El Partido Socialista en España con Pedro Sánchez a la cabeza es mucho peor que una mafia”: analista

octubre 18, 2026
Por: Redacción NTN24
El analista político Manuel Llamas analizó en Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez la delicada situación que vive España a la cabeza de Pedro Sánchez y la convocatoria a elecciones anticipadas tras ocho años de polarización. “El Partido Socialista en España con Pedro Sánchez a la cabeza es mucho peor que una mafia, porque estamos viendo casos de corrupción a diestra y siniestra, además, las cloacas del PSOE, según lo conocido, habrían contactado presuntamente con la gente del hampa para quitarse del medio a una jueza que era la encargada de investigar al hermano del presidente de Gobierno, quien finalmente fue condenado por corrupción”, aseveró.

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