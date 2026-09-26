¿Qué falta para que se celebren elecciones en Venezuela tras anuncios de Trump y Delcy Rodríguez?

El analista político Oswaldo Ramírez explicó en La Tarde de NTN24 los elementos que hacen falta para que se celebren elecciones en Venezuela y que sean libres y justas. Para Ramírez, las verdaderas elecciones libres y justas requieren "un nuevo Consejo Nacional Electoral", así como "la libertad de prensa, la libertad de opinión, la libertad de acción política".