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Sábado, 26 de septiembre de 2026
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Elecciones en Venezuela
Programa: La Tarde

¿Qué falta para que se celebren elecciones en Venezuela tras anuncios de Trump y Delcy Rodríguez?

septiembre 26, 2026
Por: Redacción NTN24
El analista político Oswaldo Ramírez explicó en La Tarde de NTN24 los elementos que hacen falta para que se celebren elecciones en Venezuela y que sean libres y justas. Para Ramírez, las verdaderas elecciones libres y justas requieren "un nuevo Consejo Nacional Electoral", así como "la libertad de prensa, la libertad de opinión, la libertad de acción política".

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