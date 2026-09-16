Vicealmirante revela cómo Gustavo Petro fracasó en la lucha contra el narcotráfico en Colombia: “Son cifras de mayor preocupación”

El vicealmirante Antonio José Martínez Olmos ha cuestionado los resultados de la política antidrogas en el último año del gobierno de Gustavo Petro, esto después de que Estados Unidos mantuviera este 16 de septiembre la descertificación de Colombia en la lucha en contra del narcotráfico.

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En una intervención en un programa de análisis acerca de la decisión de Washington, el oficial aseguró que el aumento de los cultivos de coca, la producción de cocaína y el número de integrantes de organizaciones armadas son factores que dejan ver el deterioro de la situación de seguridad en el país.

"La explicación de la señora embajadora es muy completa y refleja claramente la motivación de la decisión. Es una foto, es una imagen de las decisiones y de las acciones y de la gestión desarrollada en los últimos 12 meses”, aseguró el vicealmirante, al referirse al período repasado por Estados Unidos, comprendido entre septiembre de 2025 y septiembre de 2026.

Martínez señaló que los resultados que tienen con los cultivos de coca y la producción de cocaína crean preocupación. “El incremento de los cultivos de hoja de coca y de la producción de cocaína, que está sobre las 300.000 hectáreas y de 3.000 toneladas, pues son cifras que realmente son de la mayor preocupación”, afirmó.

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El oficial igualmente reconoció el trabajo hecho por la Fuerza Pública en operaciones de interdicción y contra las organizaciones dedicadas al narcotráfico. No obstante, aseguró que esos esfuerzos no se traducen en un resultado completo si simultáneamente incrementan los cultivos y la producción de droga.

“Si el incremento de las drogas y la tasa de proporcionalidad comparativa de los últimos 10-12 años no se incrementa y tenemos más droga saliendo de la que realmente debería suceder y tenemos mayor incremento de cultivos de hoja de coca, pues por supuesto que esto nunca va a dar un buen resultado”, acotó.

Por último, Martínez además se refirió al crecimiento de los grupos armados. Según los datos expuestos en la conversación, el número de hombres vinculados a organizaciones criminales estaría pasando de 15.210 en 2022 a 28.802 en 2026.