Denuncian que policías venezolanos intentaron llevarse la cédula de un ciudadano por grabar un "procedimiento"; mientras tanto, Delcy Rodríguez habla de "eliminación de acabalas y refuerzo de patrullaje"

Mientras la jefe encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, habla de "eliminación de acabalas y refuerzo de patrullaje", muchos venezolanos son víctimas de la denominada "hampa uniformada".

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Entre las cientos de denuncias que se registran a diario por la actuación irregular de los "cuerpos de seguridad" aparece la de un ciudadano al que le intentaron arrebatar su identificación por grabar un "procedimiento".

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Modus operandi: La retención de la cédula de identidad por parte de funcionarios policiales o militares en Venezuela se utiliza comúnmente como un mecanismo de presión, coerción o extorsión.

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El temor hacia los funcionarios del régimen en Venezuela se fundamenta en el uso sistemático de la represión y la pérdida de la garantía del debido proceso.

A esto se le suman las reiteradas denuncias de violaciones a los derechos humanos documentadas por organismos internacionales.

Cuerpos de "seguridad" como el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), la Policía Nacional Bolivariana (PNB), entre otros, han sido señalados por actuar recurrentemente de manera irregular.

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Asimismo, han sido cuestionados por ejecutar detenciones arbitrarias y tratos crueles contra disidentes políticos, activistas y ciudadanos.