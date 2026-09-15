Cayó alias ‘Menor’: autoridades colombianas capturaron al presunto líder de la banda criminal ‘Los Chiquillos’

En un operativo en Buenaventura fue capturado Jonathan Orobio alias ‘Menor’, presunto cabecilla de la banda criminal ‘Los Chiquillos’. Según las autoridades, ‘Menor’ contaba con 12 años de trayectoria delictiva y era requerido por el delito de homicidio agravado. El detenido sería un aliado clave de alias “Robert”, quien actualmente está encarcelado, y buscaban imponer el control territorial en esta zona de Colombia por medio de violencia.