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Martes, 15 de septiembre de 2026
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Deyna Castellanos

A pesar de la derrota, fanáticos recibieron de la mejor forma a Deyna Castellanos en su primer partido con Tigres Femenil

septiembre 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Deyna Castellanos, futbolista venezolana - Foto: EFE
Deyna Castellanos, futbolista venezolana - Foto: EFE
Una vez finalizado el encuentro, varios aficionados, desde las gradas, le dieron una cálida bienvenida a la goleadora de la Vinotinto.

La delantera venezolana, Deyna Castellanos, debutó con Tigres Femenil el pasado domingo 13 de septiembre, en un partido contra el América correspondiente a la jornada 7 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX Femenil.

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A pesar de que su equipo cayó derrotado 5-2, la atacante criolla fue arropada con cariño por el conjunto mexicano.

Una vez finalizado el encuentro, varios aficionados, desde las gradas, le dieron una cálida bienvenida a Castellanos. De hecho, le pidieron que firmara una camiseta.

La goleadora llegó libre a México tras rescindir su contrato con el Portland Thorns de la National Women's Soccer League (NWSL).

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Según reportes, la jugadora y el club de los Estados Unidos acordaron la rescisión de su contrato, tras año y medio.

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La artillera llegó al conjunto de la Unión Americana en enero de 2025 y disputó 33 partidos en todas las competiciones de la NWSL.

Esta delantera es considerada la mejor futbolista de Venezuela debido a su impacto histórico en la selección nacional, sus récords goleadores desde temprana edad y su exitosa trayectoria internacional.

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