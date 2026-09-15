A pesar de la derrota, fanáticos recibieron de la mejor forma a Deyna Castellanos en su primer partido con Tigres Femenil

La delantera venezolana, Deyna Castellanos, debutó con Tigres Femenil el pasado domingo 13 de septiembre, en un partido contra el América correspondiente a la jornada 7 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX Femenil.

VEA TAMBIÉN Deyna Castellanos tiene nuevo equipo: la delantera venezolana acordó con este club mexicano o

A pesar de que su equipo cayó derrotado 5-2, la atacante criolla fue arropada con cariño por el conjunto mexicano.

Una vez finalizado el encuentro, varios aficionados, desde las gradas, le dieron una cálida bienvenida a Castellanos. De hecho, le pidieron que firmara una camiseta.

La goleadora llegó libre a México tras rescindir su contrato con el Portland Thorns de la National Women's Soccer League (NWSL).

VEA TAMBIÉN Deyna Castellanos no continuará con el Portland Thorns: la venezolana y el club de Estados Unidos acordaron rescindir el contrato o

Según reportes, la jugadora y el club de los Estados Unidos acordaron la rescisión de su contrato, tras año y medio.

La artillera llegó al conjunto de la Unión Americana en enero de 2025 y disputó 33 partidos en todas las competiciones de la NWSL.

Esta delantera es considerada la mejor futbolista de Venezuela debido a su impacto histórico en la selección nacional, sus récords goleadores desde temprana edad y su exitosa trayectoria internacional.