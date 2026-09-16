Alex Saab prenderá el ventilador con el tema de las Clap en Venezuela a cambio de reducción de pena

Alex Saab prenderá el ventilador tras declararse culpable de conspiración para lavado de dinero y acordó con la justicia americana dar información -no cualquier información, sino verificada, real, sustentada- de las personas con las que llevó a cabo este complot para desviar dineros del programa de alimentos Clap en Venezuela. Saab podría enfrentar hasta 20 años de prisión, pero la fiscalía y su defensa ya acordaron recomendarle al juez una pena de entre 17 y casi 22 años, según las guías de sentencia. La cooperación de Saab podría reducirle la condena, si la fiscalía considera que su información tiene "calidad y significado" para otras investigaciones en curso.