NTN24
Miércoles, 16 de septiembre de 2026
Miércoles, 16 de septiembre de 2026
Álex Saab
Programa: La Mañana

Alex Saab prenderá el ventilador con el tema de las Clap en Venezuela a cambio de reducción de pena

septiembre 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Alex Saab prenderá el ventilador tras declararse culpable de conspiración para lavado de dinero y acordó con la justicia americana dar información -no cualquier información, sino verificada, real, sustentada- de las personas con las que llevó a cabo este complot para desviar dineros del programa de alimentos Clap en Venezuela. Saab podría enfrentar hasta 20 años de prisión, pero la fiscalía y su defensa ya acordaron recomendarle al juez una pena de entre 17 y casi 22 años, según las guías de sentencia. La cooperación de Saab podría reducirle la condena, si la fiscalía considera que su información tiene "calidad y significado" para otras investigaciones en curso.

También le puede interesar

Alex Saab - Foto: EFE
Álex Saab

Alex Saab prenderá el ventilador con el tema de las Clap en Venezuela a cambio de reducción de pena

Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello - Foto EFE
Regimen chavista

Trump certifica a Venezuela en la lucha antidrogas pese a nexos del régimen chavista con narcoterroristas

Donald Trump, presidente de Estados Unidos
Gobierno de Estados Unidos

Por "la incompetencia y el caos" del Gobierno Petro, Estados Unidos descertifica a Colombia

Las cajas Clap en medio de la polémica / FOTO: EFE - Captura de pantalla
Cajas Clap

Jugaron con el hambre de los venezolanos: así fue como instrumentalizaron las cajas Clap

Abelardo de la Espriella - Foto EFE
Abelardo de la Espriella

Últimas noticias de Abelardo de la Espriella contra el crimen 15 de septiembre | Duros golpes al ELN y rescates

Rosario Murillo y Daniel Ortega (AFP)
Régimen de Nicaragua

Peligrosos vínculos con regímenes de China, Rusia e Irán: los Ortega Murillo en la mira de Trump

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Así avanza el potente cerco de Abelardo de la Espriella contra alias Calarcá: golpe tras golpe contra el crimen

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Es humillante ver como hacen un juicio en contra de tu padre": hijo de secuestrado por el ELN

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Significativo golpe: hermanos de "Iván Mordisco" acusados por la Fiscalía colombiana

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Jugaron con el hambre de los venezolanos: así fue como instrumentalizaron las cajas Clap

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Alex Saab prenderá el ventilador con el tema de las Clap en Venezuela a cambio de reducción de pena

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"La izquierda se devora los recursos públicos; considera que son un botín que hay que conquistar": experto sobre corrupción en América Latina

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Incendios forestales: temporadas más largas e intensas amenazan a los ecosistemas

Ver más

Videos

Ver más
Las cajas Clap en medio de la polémica / FOTO: EFE - Captura de pantalla
Cajas Clap

Jugaron con el hambre de los venezolanos: así fue como instrumentalizaron las cajas Clap

Abelardo de la Espriella - Foto EFE
Abelardo de la Espriella

Últimas noticias de Abelardo de la Espriella contra el crimen 15 de septiembre | Duros golpes al ELN y rescates

Rosario Murillo y Daniel Ortega (AFP)
Régimen de Nicaragua

Peligrosos vínculos con regímenes de China, Rusia e Irán: los Ortega Murillo en la mira de Trump

Fue capturado alias 'Menor' en Buenaventura / FOTO: Captura de pantalla
Colombia

Cayó alias ‘Menor’: autoridades colombianas capturaron al presunto líder de la banda criminal ‘Los Chiquillos’

María Elvira Salazar | Foto: EFE
María Elvira Salazar

"Abelardo de la Espriella le salvó la vida a los colombianos": María Elvira Salazar

Más de Judicial

Ver más
Lenin Moreno, expresidente de Ecuador (AFP)
Ecuador

Justicia ecuatoriana declara culpable de corrupción al expresidente Lenín Moreno

Manifestaciones en Irán / FOTO: EFE
Irán

Amnistía Internacional acusa al régimen de Irán de "crímenes de lesa humanidad" durante protestas de 2022

Alex Saab y Nicolás Maduro (EFE)
Álex Saab

Alex Saab, señalado testaferro de Maduro, se declara culpable de lavado de activos tras acuerdo con la Fiscalía de EE. UU.

Opinión

Ver más
Arturo McFields BRICS

Brasil abraza a Irán y la dictadura de Cuba recibe impunidad total en cumbre BRICS

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

¿Dónde está la dignidad de los americanos?

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Fotografía de trabajadores descargando chatarra de un camión en un centro de chatarras en Claxton Bay (Trinidad y Tobago) - EFE
Contrabando

Alarmante: Contrabando de cobre gana terreno entre Trinidad y Tobago y Venezuela

Nuevos ataques de EEUU al régimen de Irán - Foto: Canva/EFE
estrecho de Ormuz

Estados Unidos lanza una nueva serie de bombardeos contra objetivos del régimen de Irán

Juan Guillermo Cuadrado, jugador de la Selección Colombia - EFE
Juan Guillermo Cuadrado

Otro grande llegaría al fútbol colombiano: Juan Guillermo Cuadrado está en negociaciones con uno de los equipos más importantes del país

Secretario de guerra Pete Hegseth sobre el 11S /FOTO EFE - captura de pantalla
Estados Unidos

“Todavía existen enemigos que nos odian”: secretario de Guerra de EEUU en la conmemoración del 11S

Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia. - EFE
Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella confirmó que operación contra disidencias de ‘Iván Mordisco’ deja 20 muertos: "Cuando menos pienses una bomba caerá sobre ti"

Futbolista de la Selección Colombia - Foto: EFE
Premier League

Todo listo para emprender un nuevo rumbo en su carrera deportiva: figura de la Selección Colombia cambiará de club en Europa

Droga Incautada / FOTO: captura de pantalla
Narcotráfico en Colombia

De la Espriella reveló que Colombia realizó su primer operación conjunta internacional con Estados Unidos y República Dominicana contra el narcotráfico

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023