"Abelardo de la Espriella le salvó la vida a los colombianos": María Elvira Salazar

En exclusiva con NTN24, la congresista republicana María Elvira Salazar habló sobre la certificación a Colombia en la lucha contra las drogas luego de que el presidente Trump decidiera hace un año descertificar al expresidente, Gustavo Petro, por considerar que no hacía suficiente. Para Salazar, el nuevo mandatario de la nación sudamericana, Abelardo de la Espriella, el panorama va a ser diferente.