Últimas noticias de Abelardo de la Espriella contra el crimen 15 de septiembre | Duros golpes al ELN y rescates

En una operación conjunta entre tropas del Ejército, fuerza aérea y la Policía Nacional de Colombia, con el apoyo de inteligencia interagencial fueron rescatadas ocho personas que permanecían secuestradas por el grupo terrorista ELN en zona rural del municipio de convención, en el departamento de Norte de Santander, en la frontera con Venezuela.