"Violencia contra la mujer": Fiscalía abre investigación contra Julio César González, conocido como Matador, tras agresiones a la primera dama

Julio César González, conocido como Matador, se encuentra envuelto en un lío con la Fiscalía por violencia contra la mujer, luego de las publicaciones que hizo en redes sociales contra la primera dama colombiana, Ana Lucía Pineda.

El caricaturista se fue contra la primera dama y usó las redes sociales para descargar las agresiones que ahora se convierten en elementos de prueba de la Fiscalía para determinar la responsabilidad en el delito de violencia contra la mujer.

En estas publicaciones, Matador se refirió a la primera dama como “ratita” y la cuestionó haciendo alusión a las ayudas por el terremoto.

“Bueno, ratita… ¿Dónde están las ayudas para la gente que quedó desamparada en el terremoto en Pereira? Te escucho, pati raquítica”, dijo Matador en un indignante comentario en sus redes.

La Fiscalía advirtió que es necesario abrir una investigación formal y, de ser necesario, en caso de hallar responsabilidad en el delito que se le atribuye, citar al caricaturista a una imputación de cargos, con las consecuencias directas de esta decisión.

“La Fiscalía General de la Nación abrió una indagación en contra de Julio César González Quiceno, con ocasión de una serie de publicaciones hechas durante el fin de semana en contra de la esposa del presidente de la República, Ana Lucía Pineda Aruachán”, señaló la entidad.

Cabe resaltar que este tema generó polémica nacional y un rechazo generalizado tras las agresiones de Matador contra la primera dama.

VEA TAMBIÉN Contundente bombardeo de Abelardo de la Espriella en el Catatumbo deja cuatro abatidos de las Farc o

Tanto así que fueron suficientes para que la Fiscalía ordenara, de oficio, la indagación y la recuperación de elementos de prueba, con el propósito de avanzar en las actuaciones y tomar otras determinaciones.

“La indagación se abre de oficio por tratarse de un asunto de posible violencia contra la mujer. En ese sentido, fue asumida por una fiscal del Grupo de Violencias Basadas en Género, por el presunto delito de injuria agravada”, señaló la Fiscalía.

Justamente, en las últimas horas, se conoció que la firma de abogados De La Espriella Lawyers (propiedad del presidente de la República) anunció acciones legales contra el caricaturista, tras advertir que las publicaciones son claramente un ataque directo contra la primera dama y que el responsable dejó constancia de ellas en sus redes sociales.

“Desde De La Espriella Lawyers rechazamos categóricamente toda expresión que atente contra la dignidad humana y, en particular, aquellas que recurren a la descalificación, la humillación y la violencia simbólica contra las mujeres”, escribió.

Con la apertura de la investigación de la Fiscalía, las denuncias que surjan con ocasión de las agresiones de Matador contra la primera dama se podrán sumar para adelantar una sola actuación y acelerar la toma de decisiones.