"Yo no necesito que nadie invente acusaciones contra Álvaro Uribe ni contra ninguna otra persona": Gustavo Petro tras declaración de Salvatore Mancuso

El expresidente colombiano Gustavo Petro reaccionó a una reciente declaración del exlíder paramilitar Salvatore Mancuso quien dijo que delegados del gobierno del exmandatario pidieron a exjefes paramilitares hablar en contra del actual presidente Abelardo de la Espriella, el expresidente Álvaro Uribe y el exvicepresidente Germán Vargas Lleras.

El exjefe paramilitar, cabe destacar, aseguró que los hechos se remontan a octubre de 2025 en Valledupar, cuando Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de Presidencia (DAPRE), y el asesor Víctor de Currea-Lugo les habrían pedido acusar a los tres políticos.

Petro afirmó que frente a las declaraciones de Salvatore Mancuso y Angie Rodríguez, “no voy a aceptar que se me atribuyan hechos tan graves sin que exista una sola prueba que demuestre que di una orden para presionar a alguien a declarar contra Álvaro Uribe o contra cualquier otro dirigente político”.

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“Yo no necesito que nadie invente acusaciones contra Álvaro Uribe ni contra ninguna otra persona. Colombia tiene una historia de violencia demasiado dolorosa como para jugar con la verdad”, indicó.

El exmandatario indicó que la “mesa” con los antiguos comandantes de las autodefensas no nació a escondidas. “Su funcionamiento fue establecido mediante la Resolución 327 del 21 de septiembre de 2025, un acto público que tenía como propósito avanzar en el esclarecimiento de la verdad, la reparación de las víctimas y el cierre de un proceso de paz que comenzó hace más de veinte años”.

“Esa misma resolución contempló la participación de la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo como invitados permanentes, precisamente para acompañar y vigilar lo que allí ocurriera”, precisó.

“¿Fueron convocadas esas instituciones? ¿Estuvieron presentes sus representantes? ¿Qué dicen las actas? Y si alguien conoció una presión indebida, ¿por qué no acudió inmediatamente a las autoridades? Que se conozca todo. Que aparezcan las actas, las comunicaciones, las grabaciones y los nombres de quienes participaron. Yo no necesito que nadie invente acusaciones contra Álvaro Uribe ni contra ninguna otra persona”, manifestó.

Petro insistió en que, si alguien utilizó un espacio de paz para presionar testimonios o fabricar acusaciones, “que responda ante la justicia”.

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“Pero si alguien pretende atribuirme una orden que no he dado, también tendrá que responder por sus afirmaciones. No se puede condenar a una persona porque un tercero diga que actuaba en su nombre. Las responsabilidades se demuestran con pruebas, no con rumores”, afirmó.