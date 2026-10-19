"Ni perdón ni olvido para ese criminal": Abelardo de la Espriella sobre Armando Benedetti tras declaración de Salvatore Mancuso

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, lanzó duras críticas contra el exministro del Interior en el Gobierno de Gustavo Petro, Armando Benedetti, luego de que se hiciera pública una declaración del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso.

Mancuso, cabe recordar, aseguró que delegados de Gustavo Petro pidieron a exjefes paramilitares hablar en contra del actual presidente Abelardo de la Espriella, el expresidente Álvaro Uribe y el exvicepresidente Germán Vargas Lleras.

El exjefe paramilitar aseguró que los hechos se remontan a octubre de 2025 en Valledupar, cuando Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de Presidencia (DAPRE), y el asesor Víctor de Currea-Lugo les habrían pedido acusar a los tres políticos.

"Delegados del Gobierno Petro nos pidieron a los excomandantes de las Autodefensas acusar a tres hombres para ganar una elección: Uribe, Vargas Lleras y De La Espriella”, indicó Mancuso en un video publicado. “Ninguno de nosotros aceptó”, agregó.

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Tras conocerse la declaración del excabecilla paramilitar, De la Espriella publicó un video en el que Rodríguez aparece con Benedetti, en épocas del gobierno Petro, haciendo mención a un encuentro con “gestores de paz” entre los que se encontraría Mancuso.

“Esto es lo menos grave de todas las ilegalidades que ha cometido Benedetti. Él cree que, porque está callado, pasará de agache. Ni perdón ni olvido para ese criminal que tanto daño le ha hecho a la patria. En la Patria Milagro, la justicia le dará a Benedetti lo que se merece. ¡Bienvenido a la Patria Milagro!, ¡Firme por la Patria!, ¡Que viva Cristo Rey!”, afirmó De la Espriella.

Tras las declaraciones del presidente, Benedetti rechazó el tono de los señalamientos y sostuvo que un jefe de Estado no debería dirigirse de esa manera contra ningún ciudadano.

“El presidente de todos los colombianos, a pesar de ser penalista, desconoce que solo la administración de justicia puede juzgarnos. Como siempre, confiando en la justicia, interpondré acciones legales en defensa de mi buen nombre”, dijo.

Además, definió el señalamiento del mandatario como un “perfilamiento de graves dimensiones”. “Desde hoy lo hago responsable de cualquier cosa que me suceda a mí o a mi familia. Presidente, si estoy callado es porque estoy descansando, pero si me quiere oír, hablo”, afirmó.