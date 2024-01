Así es el asteroide que fue bautizado con el nombre de una importante universidad de Colombia

La Unión Astronómica Internacional y el Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio NASA oficializaron el descubrimiento y nombramiento de un asteroide con el nombre de la Universidad de Antioquia (Colombia).

Se trata del cuerpo celeste “423624 Udeantioquia” que obtuvo este nombre luego de que el astrónomo Ignacio Ramón Ferrín Vázquez, profesor titular del Instituto de Física de la Universidad de Antioquia, lo detectó por primera vez en 2005 desde el telescopio Schmidt del Observatorio Nacional de Venezuela.

Tras descubrir que no estaba registrado en los mapas del cielo conocidos por los astrónomos, Ferrín Vázquez decidió hacerle seguimiento a través de la plataforma de datos en la que se registran dichos hallazgos astronómicos, hasta que un día, cerca de las 4:00 a.m., confirmó que era un nuevo objeto celeste y que su trayectoria no había sido detallada previamente.

“El resultado de la consulta fue que, en esa determinada región del cielo, ese día y a esa hora, no había ningún otro objeto en esa zona, es decir que era nuevo. Entonces lo reporté al Minor Planet Center, quienes calcularon la órbita y determinaron que se trataba de un asteroide que viajaba entre las órbitas de Marte y Júpiter”, aseveró el astrónomo.

Según detalló el colombo-venezolano, el nombre “423624 Udeantioquia” fue escogido en honor a las personas que conforman la Universidad de Antioquia: los estudiantes, personal administrativo y obrero, el rector y su equipo administrativo.

Por su parte, los números hacen referencia a la cantidad de asteroides conocidos en el sistema solar para el momento en que el profesor Ferrín lo descubrió en el año 2005.

Sobre las características de este nuevo cuerpo celeste, se dice que le da la vuelta al Sol cada 4.4 años terrestres y tiene una órbita circular alrededor de éste: “Tiene un tamaño de 1.2 kilómetros, equivalente aproximadamente a 12 cuadras de una ciudad. Es un objeto que no se detiene. En este momento está caminando en el espacio”, agregó el astrónomo.