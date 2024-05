"Es una herramienta fundamental": creador de videojuego diseñado para acompañar a los niños en su camino hacia la cirugía

‘Operation Quest: una aventura en el Hospital’, es un videojuego diseñado en Argentina para acompañar a los niños en su camino hacia la cirugía.

El espacio digital además, combate el miedo en pequeños antes de una operación.

La innovadora aplicación fue desarrollada por el equipo de informática clínica del Hospital Italiano de Buenos Aires con el objetivo de ayudar en el campo emocional a niños y familias enfrentando procedimientos quirúrgicos.

En el programa Líderes de NTN24, tuvo al medico Santiago De Matos, diseñador del mencionado videojuego.

El profesional de la salud explicó en el canal de las Américas el impacto y alcance que ha tenido su videojuego.

“Los videojuegos estuvieron presentes desde que era chico, no era mucho jugar juegos de consolas, pero sí de computadoras, a partir de ahí encontré un mundo de fantasías interesante”, validó De Matos.

“Buscaba combinar la tecnología con la salud. En medio de la pandemia lo que hicimos fue agarrar un programa de desarrollo de videojuegos, esa fue la primera inducción. Lo repetimos el año siguiente y se me ocurrió armar una simulación como primer prototipo para los pacientes. Luego me reuní con un equipo de psicólogos y se me ocurrió el videojuego más colorido, con personajes, e historias”, continuó.

“Lo que más me conmovió fue el hecho de las operaciones de los chicos, un videojuego era una herramienta bastante adecuada. El juego lo probamos con niños que no se iban a operar y luego con los que sí se iban a operar”, añadió el entrevistado.