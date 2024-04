Hora local en Colombia y Venezuela para conectarse y ver en directo el eclipse solar total de este lunes 8 de abril

Desafortunadamente, el gran eclipse total de Sol que recorrerá el continente americano este lunes 8 de abril no se podrá ver en Suramérica. En esta oportunidad, México, Estados Unidos y Canadá son los territorios afortunados que podrán ver la “totalidad” del fenómeno.

Sin embargo, para países como Colombia y Venezuela, que no disfrutarán del eclipse en sus territorios, la NASA ofrecerá una especializada y completa transmisión en directo desde diferentes puntos:INGRESE AQUÍ PARA VER LA TRANSMISIÓN.

No obstante, muchos se preguntan en qué horario local ocurrirá el eclipse y cuál es el mejor momento para conectarse a la transmisión.

Según ha dicho la NASA, Mazatlán, en el estado de Sinaloa, México, será uno de los puntos de transmisión. Allí el eclipse total tardará 4 minutos 20 segundos, una de las duraciones más largas del fenómeno.

En Mazatlán el eclipse parcial comenzará a las 9:51:23 a.m. hora local. La fase total iniciará a las 11:07:25 a.m. y terminará a las 11:11:45 a.m., mientras que el eclipse en su totalidad finalizará a las 12:32:09 p.m.

Teniendo en cuenta esto, se recomienda en Colombia conectarse a la señal de la NASA sobre las 12:00 p.m. para ver la etapa parcial del fenómeno. En cuanto a la primera totalidad que transmitirá la agencia espacial, esta ocurrirá sobre la 1:11 p.m. hora de Colombia.

En Venezuela, los horarios serán 1:00 p.m. para ver el eclipse parcial y 2:11 p.m. para ver la totalidad.

De ahí en adelante, la transmisión de la NASA mostrará la “totalidad” del eclipse desde otros puntos de México, Estados Unidos y la costa de Canadá sobre el Atlántico.

Estas son las HORAS LOCALES exactas en algunas de las principales ciudades que podrán ver la “totalidad” del fenómeno: