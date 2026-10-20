“La Luna forma parte de la respuesta”: La astronauta Christina Koch aboga por usar el satélite para buscar vida en el universo

La astronauta de la NASA Christina Koch, integrante de la histórica misión lunar Artemis II, defendió este martes en España la utilización estratégica de la Luna como base de observación científica avanzada para indagar la presencia de vida en otras regiones del cosmos y ampliar las fronteras del conocimiento humano.

Durante una comparecencia ante los medios de comunicación en Oviedo, previa a la entrega de los Premios Princesa de Asturias de la Concordia, la ingeniera norteamericana resaltó el potencial que ofrece el satélite natural para el desarrollo de proyectos de investigación tecnológica en un entorno de paz y cooperación internacional.

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La especialista en exploración espacial subrayó el valor científico de la cara oculta de la Luna, con el señalamiento de que sus condiciones geográficas resultan idóneas para emplazar radiotelescopios capaces de captar señales en el espectro profundo sin la interferencia de la actividad terrestre.

“Una de las cosas más importantes que podemos averiguar es si no estamos solos; la Luna forma parte de la respuesta a esa pregunta”, afirmó la astronauta norteamericana al detallar los alcances de los experimentos orbitales desplegados.

La recién nombrada subdirectora de Ingeniería de la NASA desestimó los proyectos de terraformación en otros cuerpos celestes como Marte, con la prioridad puesta en la preservación del ecosistema terrestre y el fortalecimiento de las capacidades técnicas del programa espacial norteamericano.

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El reconocimiento otorgado a la especialista consolida la relevancia del liderazgo norteamericano en la nueva era del desarrollo aeroespacial y la investigación científica internacional.