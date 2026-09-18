La NASA amplía su contrato con SpaceX e invierte 946 millones de dólares para tres misiones tripuladas adicionales a la EEI

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) anunció este viernes la adjudicación de tres nuevas misiones tripuladas a la Estación Espacial Internacional (EEI) a la empresa SpaceX, en un acuerdo valorado en 946 millones de dólares que garantiza la presencia y operatividad continua de astronautas de Estados Unidos y otras naciones en el espacio.

La modificación del contrato incluye la logística integral para las misiones denominadas Crew-15, Crew-16 y Crew-17, y cubre operaciones en tierra, servicios de lanzamiento, maniobras en órbita, labores de reingreso, recuperación de tripulantes, transporte de suministros críticos y la disponibilidad de la nave Dragon como vehículo de emergencia mientras permanezca acoplada al complejo orbital.

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“El objetivo central de esta extensión es consolidar un transporte regular, seguro y confiable de astronautas y carga científica al laboratorio espacial en órbita”, detalló la agencia federal estadounidense en su comunicado oficial.

El periodo de ejecución del nuevo acuerdo se extenderá hasta el año 2030, lo que eleva el valor acumulado del programa de Capacidad de Transporte de Tripulación Comercial con SpaceX a 5.920 millones de dólares.

Desde su certificación oficial por la NASA en noviembre de 2020, la compañía utiliza el sistema compuesto por el cohete Falcon 9 y la cápsula Dragon para transportar hasta cuatro astronautas por vuelo junto a experimentos científicos.

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La ampliación del contrato entre la agencia federal y la firma aeroespacial refuerza la hegemonía operativa de SpaceX en la logística orbital norteamericana, y consolida el modelo de alianzas público-privadas ante los continuos retrasos de competidores como Boeing.