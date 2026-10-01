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Jueves, 01 de octubre de 2026
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Misión Crew-13

La NASA y SpaceX despegaron con la misión Crew-13 para ejecutar el acoplamiento más rápido de Estados Unidos en la EEI

octubre 1, 2026
Por: Redacción NTN24
La NASA y SpaceX despegaron con la misión Crew-13-Foto: Tomada de X @NASAKennedy
La NASA y SpaceX despegaron con la misión Crew-13-Foto: Tomada de X @NASAKennedy
Un cohete Falcon 9 despegó desde Cabo Cañaveral para completar un trayecto récord de 7 horas y 50 minutos rumbo al laboratorio orbital.

La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) y la empresa aeroespacial SpaceX lanzaron la misión tripulada Crew-13 desde las instalaciones del Centro Espacial Kennedy en Florida.

La aeronave inició un trayecto de precisión programado para completarse en 7 horas y 50 minutos. Este recorrido proyecta convertirse en el acoplamiento comercial más veloz ejecutado por una nave norteamericana con la Estación Espacial Internacional (EEI).

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El despegue de la nave propulsada por el cohete Falcon 9 ocurrió a las 11:10 hora local (15:10 GMT) desde la plataforma de Cabo Cañaveral, con el acoplamiento fijado para las 19:00 horas del mismo día (23:00 GMT).

​El procedimiento técnico reduce las fases de aproximación que de forma habitual emplean las cápsulas Dragon. Esta medida optimiza la trayectoria de inserción orbital y marca un hito operacional para los programas de transporte espacial de la agencia norteamericana.

“El despegue de la misión Crew-13 demuestra la eficiencia operacional alcanzada en nuestro programa comercial. Lograr el acoplamiento en menos de ocho horas maximiza el tiempo útil de la tripulación a bordo del laboratorio espacial y consolida la alianza tecnológica entre la NASA y el sector privado”, informaron voceros de la misión tras la separación del cohete propulsor.

​La expedición representa la decimotercera rotación formal de tripulantes del programa comercial conjunto entre la NASA y la firma de Elon Musk. El equipo tiene como comandante a la astronauta norteamericana Jessica Watkins, quien cuenta con la asistencia del piloto Luke Delaney, al lado del especialista canadiense Joshua Kutryk y el cosmonauta ruso Serguéi Teteriátnikov como integrantes de la delegación internacional.

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​Los cuatro especialistas permanecerán seis meses en el laboratorio espacial para ejecutar investigaciones científicas de microgravedad, mantenimiento de módulos e integración de sistemas tecnológicos.

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