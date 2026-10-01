La NASA y SpaceX despegaron con la misión Crew-13 para ejecutar el acoplamiento más rápido de Estados Unidos en la EEI
La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) y la empresa aeroespacial SpaceX lanzaron la misión tripulada Crew-13 desde las instalaciones del Centro Espacial Kennedy en Florida.
La aeronave inició un trayecto de precisión programado para completarse en 7 horas y 50 minutos. Este recorrido proyecta convertirse en el acoplamiento comercial más veloz ejecutado por una nave norteamericana con la Estación Espacial Internacional (EEI).
El despegue de la nave propulsada por el cohete Falcon 9 ocurrió a las 11:10 hora local (15:10 GMT) desde la plataforma de Cabo Cañaveral, con el acoplamiento fijado para las 19:00 horas del mismo día (23:00 GMT).
El procedimiento técnico reduce las fases de aproximación que de forma habitual emplean las cápsulas Dragon. Esta medida optimiza la trayectoria de inserción orbital y marca un hito operacional para los programas de transporte espacial de la agencia norteamericana.
“El despegue de la misión Crew-13 demuestra la eficiencia operacional alcanzada en nuestro programa comercial. Lograr el acoplamiento en menos de ocho horas maximiza el tiempo útil de la tripulación a bordo del laboratorio espacial y consolida la alianza tecnológica entre la NASA y el sector privado”, informaron voceros de la misión tras la separación del cohete propulsor.
La expedición representa la decimotercera rotación formal de tripulantes del programa comercial conjunto entre la NASA y la firma de Elon Musk. El equipo tiene como comandante a la astronauta norteamericana Jessica Watkins, quien cuenta con la asistencia del piloto Luke Delaney, al lado del especialista canadiense Joshua Kutryk y el cosmonauta ruso Serguéi Teteriátnikov como integrantes de la delegación internacional.
Los cuatro especialistas permanecerán seis meses en el laboratorio espacial para ejecutar investigaciones científicas de microgravedad, mantenimiento de módulos e integración de sistemas tecnológicos.