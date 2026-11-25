"Es una jugarreta; que no se les ocurra pasar de 2027 las elecciones presidenciales": alerta Omar González

En su paso por la UCV María Corina se refirió al tema de las elecciones presidenciales y afirmó que solamente que los ciudadanos acudan a las urnas es la manera de asegurar la libertad para la nación. Sin embargo, el diputado venezolano y dirigente de Vente Venezuela, Omar González Moreno, alertó en La Noche de NTN24 que la falta de fecha concreta para los comicios pude tratarse de una “trampa” del régimen venezolano.