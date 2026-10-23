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La NASA probará sin tripulación las naves de SpaceX y Blue Origin en la Luna para escoger la que alunizará con astronautas en 2028

octubre 23, 2026
Por: Redacción NTN24-Santiago Suárez
La NASA Centro Espacial Kennedy- Foto: EFE
La NASA Centro Espacial Kennedy- Foto: EFE
La agencia espacial norteamericana anunció los cronogramas de ensayo sin tripulación para 2027 y 2028, con el endurecimiento del control técnico sobre los proveedores privados.

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de los Estados Unidos (NASA) anunció este viernes que someterá a pruebas sin tripulación sobre la superficie lunar el módulo de aterrizaje desarrollado por SpaceX a finales de 2027, y la nave equivalente propuesta por Blue Origin en 2028, con la postergación de la elección definitiva del vehículo que transportará a los astronautas en la misión Artemis IV.

Durante una conferencia de prensa celebrada en el Centro Espacial Kennedy, en el estado de Florida, el director del programa Artemis, Jeremy Parsons, detalló las estrategias técnicas de ambas corporaciones espaciales, con la precisión de que tanto la compañía de Elon Musk como la firma fundada por Jeff Bezos contemplan alunizajes tripulados hacia el año 2028.

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El esquema presentado por SpaceX contempla que su masiva nave Starship se acople a la cápsula Orion de la NASA en la órbita terrestre para propulsarla hacia una órbita lunar baja y descender con los astronautas, mientras que Blue Origin estructuró una arquitectura basada en tres naves que actuarán como remolcadores para conducir el módulo Blue Moon hasta una órbita lunar polar.

“No estamos cambiando nuestros plazos; estamos cambiando cómo hacemos las cosas”, aseveró Parsons al explicar los ajustes implementados en el cronograma de pruebas y ensayos previos al programa.

En la misma línea, el administrador de la NASA, Jared Isaacman, advirtió que la agencia gubernamental dejará de externalizar su conocimiento técnico absoluto, con la reanudación de competencias directas en el diseño, construcción y validación de los equipos espaciales para garantizar el cumplimiento de los calendarios operativos.

La recuperación de la autonomía técnica institucional y la supervisión directa en las plantas de ensamblaje de los contratistas fortalecen la seguridad y la eficiencia de los proyectos aeroespaciales del Estado.

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La rigurosidad en los controles operativos y la colaboración estrecha con la industria privada consolidan el liderazgo norteamericano en la carrera por el retorno sostenible a la superficie lunar.

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