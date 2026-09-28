La NASA volverá a probar la nave Starliner que dejó varados a astronautas en el espacio por más de nueve meses

La NASA anunció este lunes nuevas misiones destinadas a finalmente hacer operativa la nave espacial Starliner de Boeing, en medio de la urgencia de la agencia de Estados Unidos de enviar astronautas al espacio.

Luego de solucionar múltiples problemas de la aeronave detectados en su primer viaje tripulado, la NASA reveló que realizará dos nuevas misiones con esta.

VEA TAMBIÉN Así fue la impactante explosión del megacohete Starship de Elon Musk en el amerizaje y tras alcanzar por primera vez la órbita terrestre o

El anuncio ocurre meses después de que la agencia hiciera una dura evaluación de la primera prueba tripulada de la Starliner a la Estación Espacial Internacional (EEI) en 2024, de la que dijo que podría haber derivado en una tragedia.

El sistema de propulsión de dicha nave tuvo problemas, lo que llevó a la NASA a devolverla vacía a la Tierra. Por ello, encargó el retorno de los dos astronautas a la empresa SpaceX, del multimillonario Elon Musk.

Los estadounidenses Suni Williams y Butch Wilmore estuvieron varados en la EEI durante más de nueve meses.

El informe de la NASA resaltó múltiples fallos tanto del fabricante de aviones como de la propia agencia espacial.

VEA TAMBIÉN SpaceX alcanza un hito histórico al poner la Starship en órbita terrestre durante su catorceava prueba de vuelo o

La primera misión será una prueba no tripulada a la EEI, programada para "no antes" de diciembre de 2026. Con esta, esperan "validar las recientes medidas correctivas", anunció el administrador de la NASA, Jared Isaacman, en una conferencia de prensa.

"A partir de ahí, recolectaremos información, continuaremos implementando los restantes cambios recomendados (...) y planificaremos una misión tripulada Starliner 2 en 2028", agregó.

El tiempo es esencial, ya que SpaceX anunció que planea terminar la producción de su nave Crew Dragon en los próximos años. Desde 2020, ha sido el único vehículo espacial estadounidense para viajes a la EEI.

Aunque la empresa de Musk ha superado a la estadounidense Boeing, la NASA desea tener una segunda opción, en particular porque podría servir para transportar astronautas a estaciones espaciales comerciales que relevarán a la EEI, tras su desorbitación prevista en el horizonte de 2030.