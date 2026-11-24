Marte volvió a sorprender a los investigadores con una formación geológica poco normal. En una zona de su superficie, grandes rocas se encuentran organizadas en largas filas curvas, separadas por distancias que se consideran regulares. El patrón se extiende por kilómetros y tiene una apariencia parecida a las líneas de una huella dactilar.

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La estructura se identificó en Daedalia Planum, una región volcánica que está en las tierras altas de Tharsis, cerca del ecuador marciano. Las imágenes las captaron en agosto de 2024 por la cámara HiRISE, la cual está instalada en la sonda Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA. El fenómeno se difundió de nuevo por el portal científico ScienceAlert

El área observada abarca cerca de cinco kilómetros de ancho por 15 kilómetros de largo. Las filas de rocas están separadas entre sí por distancias de cinco a diez metros y dibujan curvas que pasan por el terreno, incluso alrededor de cráteres y otras formaciones superficiales.

Según escribió ScienceAlert, las piedras hacen un patrón que recuerda a una huella dactilar e indicó que no se observaron estructuras semejantes en otras ubicaciones de Marte. El investigador igualmente reconoció que su origen todavía no estaba claro.

Una de las explicaciones tiene relación con un fenómeno conocido como suelo de patrón ordenado. En la Tierra, los ciclos repetidos de congelación y descongelación pueden separar las piedras grandes de los materiales más finos y producir franjas, círculos y polígonos. Este proceso sucede mucho en ambientes fríos y podría tener un equivalente en las tierras altas de Daedalia Planum.

La región está a unos 5.455 metros de altitud respecto al nivel de referencia marciano. No obstante, los investigadores aún no cuentan con pruebas suficientes para afirmar que los cambios de temperatura sean responsables de la distribución de las rocas.

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La segunda posibilidad apunta a la actividad sísmica. Los movimientos del suelo pueden haber provocado una clasificación de las piedras por medio del llamado efecto de la nuez de Brasil. Este fenómeno sucede cuando se agita una mezcla de objetos de distintos tamaños: los más grandes tienden a desplazarse hacia la superficie, mientras los pequeños quedan en niveles inferiores.

El hallazgo ofrece una nueva oportunidad para estudiar los procesos geológicos que transformaron Marte por millones de años. Igualmente demuestra que, incluso luego de décadas de exploración, el planeta rojo conserva estructuras cuya formación aún representa un desafío para la ciencia.