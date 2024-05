Por primera vez en 20 años, emiten alerta por tormenta solar severa: así podría afectar la Tierra

Este jueves 9 de mayo de 2024, el Centro de Predicción del Clima Espacial de la NOAA (Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica) emitió una alerta de tormenta geomagnética severa G4, en una escala donde G5 es el nivel más alto.

De acuerdo con la NOAA, en las últimas horas se observaron al menos cinco eyecciones de masa coronal (CME por sus siglas en inglés) en dirección hacia la Tierra y se espera que lleguen al planeta desde el mediodía del viernes 10 de mayo.

Según el organismo estadounidense, los efectos persistirán hasta el domingo 12 de mayo y, dada la intensidad registrada, podrían generar efectos en la Tierra.

Por ejemplo, las tormentas geomagnéticas pueden afectar la infraestructura en la órbita cercana a la Tierra, donde se encuentran satélites y la Estación Espacial Internacional. También pueden tener efectos en la superficie terrestre sobre las comunicaciones, la red eléctrica, la navegación y las operaciones de radio.

Igualmente, este tipo de fenómenos pueden provocar auroras en distintos puntos del planeta. En este caso, al ser una tormenta geomagnética severa, existe la posibilidad de que se vean auroras al sur de Alabama y el norte de California, indico la NOAA.

La alerta surge luego de que se observaran varias llamaradas fuertes en los últimos días, las cuales están asociadas con un “cúmulo de manchas solares grande y magnéticamente complejo, que tiene 16 veces el diámetro de la Tierra”, precisó la entidad.

En las últimas horas, el Observatorio de Dinámica Solar de la NASA también había reportado dos fuertes llamaradas solares. La primera ocurrió a las 5:40 p.m. ET del 8 de mayo y a la segunda, a las 5:13 a.m. ET del 9 de mayo.

Las llamaradas fueron clasificadas como X1.0 y X2.2, siendo el prefijo X el indicador para los eventos más intensos, mientras que el número proporciona información sobre su fuerza.

¿Qué son las manchas solares?

La NASA explica que las manchas solares son áreas oscuras en la superficie del Sol, que lucen así porque están más frías que otras partes de la estrella. Esto sucede porque se forman en áreas donde los campos magnéticos son fuertes y evitan que parte del calor del Sol alcance la superficie.

Cada cierto tiempo, estos campos magnéticos que las producen se reorganizan, ocasionando una explosión repentina de energía y material solar.

Estas erupciones solares liberan mucha radiación en el espacio y en algunas oportunidades pueden estar acompañadas de una eyección de masa coronal. Además, si su intensidad es lo suficientemente fuerte, como son los casos de las últimas horas, podrían generar efectos sobre la Tierra.