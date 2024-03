¿Qué es el efecto ‘Purkinje’ y por qué hace que los colores cambien durante un eclipse solar?

El próximo 8 de abril el continente americano recibirá el gran eclipse de Sol, un fenómeno que será visible en Estados Unidos y Canadá, sin embargo, México será el país que mejores condiciones tendrá para poder observar este espectáculo astronómico.

Una de las características destacadas de este eclipse es su amplio camino de totalidad, el cual tendrá un tamaño de entre 173 y 196 kilómetros de ancho, cubriendo más terreno a lo largo de su recorrido que otros fenómenos similares.

Algo que tiene de especial este evento astronómico es que será el último eclipse que será visible desde los 48 estados contiguos de la unión americana hasta el año 2044.

Sin embargo, hay algo que se puede dar durante este eclipse, un fenómeno conocido por los científicos como el efecto ‘Purkinje’, el cual hace que los colores puedan cambiar durante este fenómeno astronómico.

¿Qué es el efecto ‘Purkinje’ que hace los colores cambien durante un eclipse solar?

De acuerdo con la revista científica especializada en ese tipo de fenómenos ‘Scientific American’, el efecto ‘Purkinje’ se trata de una rareza visual en el que las personas pueden presentar un cambio natural en la percepción del color.

Lo que causaría una “fluctuación de los niveles de la luz”, por lo que provocaría, entre varias cosas, que los colores como el naranja y el rojo, que con luz brillante suelen ser ricos y vibrantes ante el ojo humano, se vuelvan oscuros o apagados.

Por otro lado, colores como el violeta, el verde e incluso el azul sean percibidos como colores encendidos bajo las mismas condiciones.

Jay Neitz, profesor de oftalmología en la Universidad de Washington, explicó que: “Los bastones y los conos no tienen vías de señales separadas hacia el cerebro (…) Así que la información de ambos converge en el mismo conjunto de fibras que están vinculadas a nuestro cerebro y terminamos con señales competitivas en el período mesópico”.

El experto señaló que esto se debe a que la retina del ojo humano tiene tres tipos de conos sensores de color: rojo, verde y azul, por lo que las combinaciones de estos conos “nos permiten ver todos los colores del arcoíris a plena luz del día. Pero en el período mesópico, las señales de los conos rojos (que detectan longitudes de onda de luz más largas y rojizas) se pierden”.

“Mientras que persisten las de las longitudes de onda más cortas detectadas por los conos verdes y azules. Por eso los verdes y los azules son tan notablemente vibrantes durante el crepúsculo y un eclipse solar”, añadió.

Neitz resaltó que en el punto máximo de la sensibilidad “de nuestras varillas” hay una longitud de onda que “parece cian o el color del océano”, un color que "realmente logra penetrar y hace que sea el más hermoso durante un eclipse solar”.

A diferencia de los humanos, el efecto ‘Purkinje’ el eclipse puede llegar a ser más intenso, como es el caso a las aves, mientras que los perros pueden pierden cambios visuales alucinantes debido a que “retinas contienen solo dos tipos de conos: azules y amarillos”.

Por lo que el profesor de oftalmología en la Universidad de Washington considera que los humanos “deberían divertirse y jugar con los colores durante el eclipse de abril”, esto porque “es una rara ocasión en la que la luz del sol se atenúa y se ilumina tan rápidamente que el efecto Purkinje se vuelve claro”.

“Todos los días pasa de estar brillante, afuera a oscuro por la noche en un período de un par de horas", comentó Neitz.

Además, que “normalmente estamos ocupados cuando eso sucede, y es tan gradual que nuestras varillas ya han comenzado a ajustarse, por lo que apenas nos damos cuenta de que está sucediendo algo sorprendente. Durante un [eclipse solar total], puedes ser testigo de esta fantástica transición que va de fotópica a mesópica, a escotópica y viceversa”.

El fenómeno será visible en Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, será México el país con mejores condiciones para observarlo.

Mazatlán, en el estado de Sinaloa, conocida como la "Perla del Pacífico", será el escenario perfecto para presenciar el fenómeno natural que convocará a miles de personas.

El eclipse iniciará en el puerto de Mazatlán a las 9:51:23 a.m. hora local. La fase total comenzará a las 11:07:25 a.m. y concluirá a las 11:11:45 a.m., mientras que el eclipse en su totalidad finalizará a las 12:32:09 p.m.

Estos son los territorios de dichos estados que tendrán una mejor vista del fenómeno: Concordia, Sinaloa; Mapipí, Durango; Canatlán, Durango; Múzquiz, Coahuila; Mazatlán, Sinaloa; Morelos, Coahuila.