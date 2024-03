Estas son las regiones que suspenderán clases en los colegios para ver el gran eclipse total de Sol el 8 de abril

El continente americano se prepara para el gran eclipse de Sol del próximo 8 de abril de 2024.

El fenómeno será visible en Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, será México el país con mejores condiciones para observarlo.

Mazatlán, en el estado de Sinaloa, conocida como la "Perla del Pacífico", será el escenario perfecto para presenciar el fenómeno natural que convocará a miles de personas.

El eclipse iniciará en el puerto de Mazatlán a las 9:51:23 a.m. hora local. La fase total comenzará a las 11:07:25 a.m. y concluirá a las 11:11:45 a.m., mientras que el eclipse en su totalidad finalizará a las 12:32:09 p.m.

Debido a esto, hay tres regiones del país azteca en las que se cancelarán clases en colegios.

Las administraciones de Sinaloa, Durango y Coahuila, regiones que tendrán la vista más prolongada y privilegiada del eclipse, optaron por suspender las actividades estudiantiles como beneficio para los estudiantes pero también como medida de seguridad.

En el caso de Sinaloa, la Secretaría de Educación Pública y Cultura prolongó el periodo vacacional de Semana Santa, por lo que el regreso a las aulas será hasta el martes 9 de abril.

En Durango serán solo algunas escuelas las que suspenderán actividades y se convertirán en observatorios comunitarios, sin embargo, no se descarta que otros centro educativos se sumen a la iniciativa.

En cuanto a Coahuila, algunas escuelas también suspenderán actividades, sin embargo, otras dieron libertad de decisión a los padres para enviar a clases a sus hijos, pues aseguran estar "preparadas" para orientarlos sobre el eclipse.

Estos son los territorios de dichos estados que tendrán una mejor vista del fenómeno: Concordia, Sinaloa; Mapipí, Durango; Canatlán, Durango; Múzquiz, Coahuila; Mazatlán, Sinaloa; Morelos, Coahuila.

Asimismo, este es el listado de principales ciudades, las horas y la duración del fenómeno:

Mazatlán, Sinaloa: totalidad entre 11:07 a.m. y 11:11 a.m. hora local.

Durango, Durango: totalidad entre 12:12 p.m. y 12:12 p.m. hora local.

Torreón, Coahuila: totalidad entre 12:16 p.m. y 12:20 p.m. hora local.

Monclava, Coahuila: totalidad entre 12:23 p.m. y 12:26 p.m. hora local.

Dallas, Texas: totalidad entre 1:40 p.m. y 1:44 p.m. hora local.

Idabel, Oklahoma: totalidad entre 1:45 p.m. y 1:49 p.m. hora local.

Little Rock, Arkansas: totalidad entre 1:51 p.m. y 1:54 p.m. hora local.

Poplar Bluff, Missouri: totalidad entre 1:56 p.m. y 2:00 p.m. hora local.

Paducah, Kentucky: totalidad entre 2:00 p.m. y 2:03 p.m. hora local.

Carbondale, Illinois: totalidad entre 1:59 p.m. y 2:03 p.m. hora local.

Evansville, Indiana: totalidad entre 2:02 p.m. y 2:05 p.m. hora local.

Cleveland, Ohio: totalidad entre 3:13 p.m. y 3:17 p.m. hora local.

Erie, Pensilvania: totalidad entre 3:16 p.m. y 3:20 p.m. hora local.

Buffalo, Nueva York: totalidad entre 3:18 p.m. y 3:22 p.m. hora local.

Burlington, Vermont: totalidad entre 3:26 p.m. y 3:29 p.m. hora local.

Lancaster, New Hampshire: totalidad entre 3:27 p.m. y 3:30 p.m. hora local.

Caribou, Maine: totalidad entre 3:32 p.m. y 3:35 p.m. hora local.

Cabe aclarar que se recomienda tener gafas de eclipse certificadas para proteger los ojos durante el evento, así como llevar sillas plegables, protector solar, agua y ropa cómoda. Es importante también verificar las previsiones climáticas antes de dirigirse al lugar de observación.