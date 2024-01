Así celebró tenista que dijo que tenía 900 euros en su banco tras ganar partido que le aseguró 180 mil dólares en el Abierto de Australia

El tenista indio Sumit Nagal ha ganado uno de los partidos más importantes de su carrera este martes 16 de enero en el Abierto de Australia.

Nagal se impuso en la primera ronda del campeonato al kazajo Aleksandr Búblik, quiera era el amplio favorito para llevarse el partido e incluso para avanzar a las finales del torneo, en tres sets con un marcador de 6-4, 6-2 y 7-6.

La victoria, además de llevarlo a la ronda de los mejores 64 del torneo, le asegura al indio un premio económico de 180 mil dólares.

Esa cantidad de dinero es un premio que Nagal no hubiera soñado meses atrás cuando se quejó por las bajas remuneraciones que reciben los tenistas que no se encuentran entre los 100 o 50 mejores del mundo.

Nagal había hablado en septiembre pasado sobre la dura situación económica en la que se encontraba e incluso divulgó el saldo de su cuenta bancaria.

“Si miro mi cuenta bancaria, tengo lo que tenía a principios de año. Son 900 euros. Recibí algo de ayuda de parte de la Fundación MAHA Tennis y también tengo un sueldo mensual de IOCL (una empresa india de petróleo), pero no tengo un patrocinador importante”, comentó.

El tenista indio se refirió entonces al “costo anual de viajar con un entrenador” que es de unos 90 mil dólares.

“Es decir, todo lo que he ganado, lo he invertido”, expresó Nagal expresó que el costo de los 90 mil dólares no incluye a un fisioterapeuta.

“Soy el número uno del país durante los últimos años, el único que clasificó a Grand Slams, el único que ganó un partido en los Olímpicos (de Tokio) en los últimos años y todavía para el Gobierno no soy un Top”, llegó a decir el desconsolado tenista.

Tras esa declaración, este mes de enero le sonríe a Nagal en Australia. No fue fácil, pues el tenista tuvo que jugar tres partidos clasificatorios para poder meterse en la primera ronda del Grand Slam.

El sorteo luego tampoco le favoreció pues Bublik es de lejos uno de los tenistas más talentosos del mundo más allá de que en muchas ocasiones se enfurece y termina estrellando su raqueta contra el piso.

El premio para Nagal no es solo económico sino también deportivo pues, por cuenta de su debut victorioso en Australia, enfrentará en la segunda ronda al español Carlos Alcaraz, número dos del mundo y múltiple campeón de torneos de Grand Slam, lo que es para un tenista si bien es un reto es también un sueño.