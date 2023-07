Así eligió Rafael Nadal luego de que un fanático le preguntara en una calle si prefería a Messi o a Cristiano Ronaldo

El tenista español Rafael Nadal no se intimidó ante la pregunta que le hizo un fanático en plena calle, sobre la gran discusión alrededor de los amantes del fútbol de los últimos años, y se arriesgó a responder sobre quién es mejor, si el argentino Lionel Messi o el portugués Cristiano Ronaldo.

“Messi es mejor”, sentenció Nadal sin titubeos pese a que después manifestó que él es un “fanático del Madrid”.

Nadal se encuentra desde principios de junio en una recuperación, luego de que se le practicara una artroscopia (procedimiento para diagnosticar y tratar problemas en las articulaciones), que se proyectó entonces de al menos cinco meses y que le ha impedido jugar al tenis en los últimos tiempos.

“Todo ha ido bien y la artroscopia fue en el tendón del psoas izquierdo que me ha tenido apartado de la competición desde enero (...) también se regularizó una lesión antigua del labrum de mi cadera izquierda que con toda seguridad ayudará a la mejor evolución del tendón”, manifestó Nadal a sus seguidores, entonces, a través de su cuenta de Twitter.

Según lo informó su servicio de prensa a través de un comunicado, la cirugía consistió en la limpieza de las “zonas fibróticas y degeneradas del tendón tanto a nivel proximal como distal, así como la sutura del mismo para reforzarlo adecuadamente".

Nadal, de 37 años, no ha vuelto a competir desde que se lesionó el ´psoas´ de la pierna izquierda, en el Abierto de Australia en enero y en el que se despidió en segunda ronda ante el estadounidense Mackenzie McDonald.

Inicialmente la lesión lo iba a tener apartado de las competencias de seis a ocho semanas, pero su baja se fue alargando.

Nadal ha dicho que busca recuperarse para poder tener un último año de competencia con todas las garantías en 2024 cuando, en este sentido, se daría su retiro de las pistas.

A pesar de sus recurrentes dolores, y unos últimos años que calificó de "complicados", Nadal manifestó en ese momento: "No me merezco terminar así, creo que me he esforzado lo suficiente durante toda mi carrera deportiva como para que mi final no sea hoy aquí en una rueda de prensa”.

Nadal no quiso poner fecha a su regreso, pero dejó la puerta abierta a intentarlo en la Copa Davis a finales de año.

El español es el segundo tenista con más títulos de Grand Slam en la historia del tenis, con 22, solo por detrás del serbio Novak Djokovic, que suma 23, y adelante del suizo Roger Federer que se retiró con 20 trofeos ‘grandes’.