Así fue el impactante accidente que sufrieron dos pilotos de IndyCar en el que uno de los vehículos salió volando

Este fin de semana se llevó a cabo el IndyCar St. Louis, en Estados Unidos, en donde un terrible accidente que involucró a dos pilotos fue el protagonista.

El piloto británico Louis Foster y el corredor estadounidense Josef Newgarden protagonizaron un trágico accidente en el que los vehículos de ambos quedaron destrozados.

Durante la Bommarito Automotive Group 500, el piloto de Penske, Josef Newgarden, quedó fuera de la última carrera tras chocar su vehículo contra el del corredor británico.

En la vuelta 131, cuando Foster estaba en el puesto 19, el novato intentaba mantener el control de su monoplaza 45, que se vio afectado por un choque.

Foster se precipitó contra el muro exterior, pero en el intento de tomar el control de su carro, cosa que no pudo, y empezó a girar mientras cruzaba la pista impactando contra Newgarden.

En el impacto, el auto de Foster logró acorralar tanto al de Newgarden, que el vehículo del estadounidense voló por el aire y cayó boca abajo arrastrándose varios metros lejos del incidente.

El carro empezó a desprender una lluvia de chispas a tan solo unos metros de la línea de meta y luego se detuvo.

De inmediato, se activó el operativo de seguridad del IndyCar, el cual reaccionó de manera ágil, en donde tuvieron que volcar el auto del estadounidense para que pudiera salir del carro por sus propios medios.

Foster tampoco sufrió ninguna lesión o herida de gravedad, por lo que también pudo salir de su vehículo por sus propios medios.

El joven británico asumió toda la responsabilidad del accidente y aseguró que: “Creo que he dado demasiadas vueltas, he intentado ir demasiado largo”.

“Me coloqué detrás de Ferrucci y me moví un poco. Tuve meneos durante toda la carrera. Me pasé un poco en la parte oscura, me metí en las canicas y fui un completo pasajero. En ese momento me doblé la puntera. No pude evitar que el coche hiciera un trompo”, añadió.

Foster acotó que el accidente “fue un impacto bastante aterrador tanto para mí como para Josef. Me alegro de que esté bien”.

Por su parte, Josef decidió no dar declaraciones sobre el incidente tras abandonar el circuito para dirigirse a la clínica.

El grave accidente dejó fuera de competencia a los dos pilotos, quienes junto a Will Power (quien sufrió un fuerte choque) fueron los primeros tres abandonos de la jornada.

El piloto estadounidense terminó en la posición número 25 de la clasificación, mientras que el corredor británico terminó en el puesto 26.