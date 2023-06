Así reaccionó el ciclista colombiano Egan Bernal tras conocer que correrá el Tour de Francia desde este sábado

El colombiano Egan Bernal, ganador del Tour de Francia en 2019, será de la partida para la 110 edición de la 'Grande Boucle', a partir del próximo sábado cuando inicie la competencia en Bilbao (norte de España), según confirmó su equipo británico Ineos-Grenadiers.

Ante la noticia Bernal, que recientemente acabó en la competencia del Critérium del Dauphiné 2023 en la posición 12, afirmó que va a apreciar "cada kilómetro del recorrido" de este año, después de haber rozado la muerte en enero de 2022 cuando sufrió un accidente en medio de un entrenamiento en Colombia.

VEA TAMBIÉN ¡Hogar, dulce hogar! Ineos anunció el regreso de Egan Bernal o

"Estoy seguro que muchas personas han seguido lo que me pasó después de mi accidente y todo lo que he tenido que pasar para superar el mayor desafío de mi vida. Formar parte del equipo para el Tour me da tranquilidad en que estoy en el camino de mi regreso a mi mejor nivel", afirmó el colombiano en una nota de prensa de su equipo.

Rod Ellingworth, uno de los responsables del equipo británico, destacó "el carácter y la resiliencia" de Bernal, así como "los esfuerzos extraordinarios que ha realizado para regresar al primer plano".

"Evidentemente, como antiguo ganador, aportará su experiencia de la carrera y su actitud de ganador al grupo", añadió.

Bernal, que trata de recuperar su nivel tras el grave accidente que sufrió a comienzos de 2022 cuando se entrenaba en su país y chocó contra un autobús, forma parte de los ocho corredores seleccionados para disputar el Tour del 1 al 23 de julio.

Jonathan Castroviejo, Omar Fraile, Michal Kwiatkowski, Daniel Martínez, Tom Pidcock (vencedor el año pasado de la etapa con final en Alpe d'Huez), Carlos Rodríguez y Ben Turner serán los otros corredores del Ineos.

"Es una mezcla de talento y experiencia", estimó Rod Ellingworth.

VEA TAMBIÉN Escándalo en el ciclismo mundial: 31 corredores fueron expulsados del Giro de Italia Sub-23 o

El equipo en esta ocasión no contará con el galés Geraint Thomas, tercero el año pasado en el Tour, pero ausente en esta edición tras acabar segundo en el último Giro de Italia.

Cabe recordar que Bernal al consagrarse campeón del Tour de Francia en 2019 se convirtió en el primer colombiano en conquistar, la considerada por muchos, más importante competencia del ciclismo mundial.