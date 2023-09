"Buscaré ayuda psicológica": estrella de la selección de Brasil rompe en llanto tras disputar la jornada de Eliminatorias

Uno de los jugadores más destacados de la selección brasileña reconoció en los últimos días que atraviesa un difícil momento emocional por cuenta de la presión que ha vivido y algunos problemas personales.

Se trata del delantero del Tottenham, Richarlison, quien estuvo presente en la convocatoria para lo doble fecha de las Eliminatorias para el Mundial de 2026.

Durante el partido ante Bolivia, el pasado 8 de septiembre, en el que la 'canarinha' goleó por 5 a 1, al delantero se le vio llorando tras ser destituido por Matheus Cunha a los 71 minutos.

El jugador no pudo marcar ninguno de los cinco goles que celebró el combinado brasileño de local en la ciudad de Belém.

RIcharlison rompió el silencio en las últimas horas y habló sobre sus lágrimas durante el debut por Eliminatorias.

“He pasado un tiempo turbulento fuera del campo durante estos últimos cinco meses. Ahora las cosas se han estabilizado en casa y la gente que solo se interesa por mi dinero no está cerca", manifestó Richarlison en una entrevista para el medio brasileño, Globo Esporte.

Además, el delantero explicó que sus lágrimas no estuvieron relacionadas con su juego ante Bolivia, sino por cuestiones personales que atraviesa por fuera de las canchas.

“Ese momento triste ni siquiera fue porque jugué mal. En mi opinión no jugué mal en Belém. Fue más bien un arrebato por las cosas que estaban pasando afuera del campo, que no estaban en mi control, no por mi parte, sino por parte de personas cercanas a mí", expresó.

El jugador de la Premier League aseguró también que al llegar a Inglaterra para unirse a su club buscará ayuda psicológica.

“Voy a volver y buscar ayuda psicológica para trabajar en mi mente. Eso es todo, volveré más fuerte. Creo que estaré en la próxima convocatoria. Trabajaré para eso. Se trata de buscar una buena racha en el Tottenham y esta semana me voy a sentar a hablar con ellos, coger ritmo de partido y llegar bien aquí”, indicó.

El pedido de ayuda fue escuchado por el entrenador de su club, Ange Postecoglou, quien en rueda de prensa aseguró que el club le ayudará “para alcanzar el espacio que quiera alcanzar".

"Lo que diré es que nadie tiene una vida perfecta. La gente cree que los futbolistas hacen cosas bien y que tienen todo el dinero que necesitan, pero eso no los hace inmunes para la vida", añadió.

Cabe resaltar el jugador brasileño, quien pudo marcar incluso en el Mundial Qatar 2022 con su selección, no ha tenido buenos rendimientos con el Tottenham desde que llegó la temporada pasada. Solo ha podido marcar en cuatro ocasiones durante los cuarenta partidos que ha disputado.