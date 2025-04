Campeón del mundo con Francia criticó duramente al 'Dibu' Martínez: "necesita ver a un psiquiatra"

El arquero argentino Emiliano ‘Dibu’ Martínez es criticado duramente tras su reciente actuación contra el PSG en el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League.

El guardameta del Aston Villa es cuestionado por tener, otra vez, actitudes provocadoras en distintas ocasiones hacía el público francés, tal y como hizo en la final del Mundial de Qatar 2022.

Emmanuel Petit, exfutbolista francés, quien se coronó campeón con el conjunto galo en 1998, se refirió a la gorra con los trofeos de Argentina y el mechón teñido con colores de la ‘albiceleste’ que lució el Dibu en París.

Durante su participación en el programa ‘Rothen s’enflamme’ de la cadena RMC, el campeón del mundo dijo: “Culpo a Martínez por excederse, ya basta”.

“Soy el primero en aceptar que las burlas son parte del fútbol y de la vida en general, pero no deberían caer constantemente en la denigración, no deberían ser irrespetuosas, no deberían caer en el acoso”, acotó.

El exfutbolista, de 54 años de edad, también explicó que considera que Martínez es un buen portero, pero que daña su talento con sus comportamientos “exasperantes”.

“Creo que es un muy buen portero y no necesita una motivación excesiva, pero dondequiera que va, deja una imagen exasperante de su comportamiento”, consideró Petit.

El excentrocampista le pidió al Dibu moderar su comportamiento y que reflexione, además, dijo que necesitaba “un psiquiatra”.

“Dijo recientemente en una entrevista que nunca se excede. El chico necesita psicoterapia, ver a un psiquiatra, porque no tenemos la misma definición de lo que está fuera de lugar. Francamente, este chico necesita aprender a controlar sus emociones”, manifestó.

No es la primera vez que el Dibu tiene roces con el público francés desde el triunfo de la ‘albiceleste’ en el Mundial de Qatar 2022.

La temporada pasada, cuando ‘Los villanos’ eliminaron al Lille de los cuartos de final de la Europa League, Martínez también fue insultado por la afición durante todo el partido.

Sobre este incidente, en su momento, el portero contó: “Los aficionados del Lille me insultaron durante todo el partido”.

“Nunca me habían insultado tanto en mi vida. Me hicieron de todo y yo no les hice nada a cambio durante 120 minutos de partido”, aseveró.

Pese al fuerte cuestionamiento, el guardameta argentino del Aston Villa deberá buscar remontar ante el PSG para poder clasificarse a la semifinal de la Champions League.