Le preguntan al árbitro venezolano Jesús Valenzuela si perdió amistades por su profesión y esta fue su respuesta

El árbitro venezolano de fútbol, Jesús Valenzuela, se perfila como uno de los mejores jueces centrales de Sudamérica.

Es su sobrio carácter y buen diálogo con los futbolistas lo que lo sitúan como uno de los mejores colegiados de la Conmebol.

En una reciente entrevista, al árbitro venezolano le preguntaron si perdió amistades por su profesión.

Su respuesta en cuanto al compromiso con el fútbol fue la siguiente: “No es que perdí amigos, es que por ejemplo, yo jugaba sóftbol y muchos me decían que si iba a pitar en un ‘tierrero’, no precisamente un Caracas vs. Táchira, (clásico del balompié venezolano). En ese momento no sabía que pasaría el día de mañana, pero me estaba preparando”.

Valenzuela, nacido en Acarigua, debutó como referee en el Torneo Apertura de la Primera División Venezolana en la temporada 2011 - 2012.

Este venezolano logró escalar al arbitraje internacional de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) en el año 2013.

Además, fue seleccionado por la máxima instancia reguladora del balompié internacional para ser árbitro en el Mundial de Catar 2022.

En ese sentido, Valenzuela es el segundo venezolano en participar en la Copa del Mundo después de Vicente Llobregat en 1974.

El 14 de diciembre de 2021, Valenzuela fue nombrado por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS), como el mejor árbitro de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).