Carlos Bacca, ex Selección Colombia, rompió en llanto tras quedar campeón y recordar a su madre fallecida; hasta conmovió a la reportera

Junior de Barranquilla se proclamó campeón del torneo Clausura del fútbol colombiano al ganar 5-3 en definición por penales al Deportivo Independiente Medellín, luego de un marcador global de 4-4.

El 'Tiburón' alcanzó su décimo título en el rentado profesional colombiano y clasificó a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024.

El Junior se había impuesto por 3-2 en la ida en Barranquilla, y en la vuelta en Medellín cayó por 2-1, forzando la definición por penales, en la que el golero uruguayo Santiago Mele fue vital al atajar el cobro del capitán del DIM Daniel Torres.

Durante el partido, el defensor central Joaquín Varela abrió el marcador de cabeza para los locales al minuto 14 en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín. Edwin Cetré duplicó la ventaja al minuto 56 con un disparo de media distancia que se desvió en un rival, pero, a un minuto del final del tiempo reglamentario, Vladimir Hernández silenció a los aficionados con un disparo fuerte dentro del área grande y forzó los penaltis en los que el ‘tiburón’ se quedó con el título.

Duramente cuestionado por la afición tras su regreso al balompié colombiano a mediados de 2022, Carlos Bacca, exatacante del AC Milán y del Sevilla, llegó a un total de nueve goles durante el Clausura coronándose como el goleador del torneo.

Al finalizar el encuentro, la transmisión oficial de Win Sports lo entrevistó por los logros obtenidos este semestre y el jugador nacido en Puerto Colombia se rompió en llanto al recordar a su madre, que falleció en 2021, y aseguró que llegó tarde porque su madre quería verlo jugar nuevamente con el Junior y salir campeón.

"He pasado momentos duros, mi mamá quería verme en Junior campeón nuevamente y goleador (…) ella está en el cielo y no me ha visto. Hoy es el primer día que lloro por mi vieja", expresó entre lágrimas el atacante que anotó dos tantos en el primer juego la final.

“Su anhelo fue que volviera a Junior y fuera goleador. El semestre pasado no me quería ir porque debía cumplirle eso a mi madre, ser goleador y campeón”, añadió el goleador del fútbol colombiano.

Fue tan conmovedor el momento que la reportera Sheyla García tampoco se pudo contener y derramó lágrimas mientras continuaba con la entrevista, además de darle fuerza a Bacca por el sentimiento que le afloró en el momento.

Así fue la entrevista, entre lágrimas, de Carlos Bacca tras quedar campeón y goleador con el Junior de Barranquilla:

Con la décima estrella en su escudo, Junior se convierte en el quinto equipo del fútbol colombiano en llegar al doble dígito de títulos de liga y ya comienza a diseñar el equipo que enfrentará la Copa Libertadores y el torneo apertura que inicia el próximo 20 de enero.