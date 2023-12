James Rodríguez reveló por qué escogió al Real Madrid en 2014 pese a ofertas del Manchester City y el PSG

El futbolista colombiano James Rodríguez reveló la razón por la que escogió jugar en el Real Madrid en 2014 pese a tener ofertas del Manchester City y PSG.

Durante una entrevista en Twitch con el streamer Pelicanger, el cucuteño afirmó que ambos equipos llegaron con propuestas más importantes que la del club Merengue.

No obstante, el entonces entrenador del Madrid, Florentino Pérez, influyó en la determinación del 10 de la Selección Colombia, según reveló el mismo James.

“A mí me quería el PSG y el City. Ambos equipos llegaron con ofertas más importantes que la del Madrid, pero yo quería la gloria, quería el Real Madrid. Como el Real Madrid no hay nada. Florentino Pérez me llamó y me dijo para convencerme: ‘¿Qué quieres, dinero o gloria?' y después yo le contesté que lo que quería era gloria. Él me respondió: ‘Bueno, pues está hecho'”, sostuvo.

Tras la destacada participación de James Rodríguez en el Mundial Brasil 2014, Florentino Pérez pagaría 80 millones de euros para que el colombiano recalase en el Real Madrid, según detalló el medio La Voz de Galicia.

Rodríguez se destacó en el club español de la mano del técnico Carlo Ancelotti, con el que anotó 17 goles y repartió 18 asistencias en los 46 encuentros que disputó en su primera campaña.

Posteriormente pasó al Bayern de Múnich y retornó nuevamente al Madrid para otra campaña a petición de Carlo Ancelotti.

Finalmente, el Everton se hizo en propiedad con James Rodríguez a cambio de una cantidad cercana a los 25 millones de euros, según reseñó la prensa deportiva.

Luego el colombiano tuvo un fugaz paso por Grecia, Qatar y ahora se encuentra en el Sao Paulo de Brasil.