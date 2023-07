"Cualquier cosa que diga ‘Juanfer’ no es verdad": 'Bolillo' Gómez da su versión sobre salida de Quintero del Junior de Colombia

La intempestiva salida de Juan Fernando Quintero del Junior de Barranquilla tiene versiones encontradas entre la prensa en Colombia, el mismo jugador y el director técnico que hasta hace pocos días lo dirigió.

El pasado viernes se conoció que el ex River Plate dejaría el plantel, pese a jugar solo cuatro meses en el club y tener contrato hasta 2024.

Desde ese momento comenzaron los rumores que apuntaban a un presunto conflicto con el director técnico, el experimentado Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez.

Incluso se habló que el conflicto se habría originado luego de que en un partido amistoso de pretemporada el entrenador decidiera no colocarlo como titular.

‘Juanfer’ rompió el silencio el pasado sábado y trató de quitarle importancia a lo que llamó “una decisión personal”.

“No sabía que una decisión personal iba a traer tantas historias y tantos cuentos. En su momento se hablará del tema”, dijo Quintero en sus redes sociales.

Además, advirtió que “a la gente no se puede engañar y el tiempo dará la razón”.

Tras la polémica generada, este lunes el ‘Bolillo’ Gómez habló de la salida del jugador y advirtió que lo que dijera ‘Juanfer’ no es cierto.

“La salida de Juanfer se da de la manera en que la voy a decir, cualquier cosa que diga otra persona o si Juanfer dice algo distinto, eso no es verdad”, aseguró el entrenador del equipo barranquillero.

En ese sentido dio detalles de lo que sucedió durante los entrenamientos y los partidos de pretemporada.

“Hicimos dos partidos amistosos donde Juanfer fue titular, después del partido contra Unión Magdalena les dije, ‘muchachos, voy a buscar variantes porque el equipo no anda bien’. Me reuní con ellos y dije cuáles iban a jugar. Le dije a Juanfer, ‘vas a pasar al otro equipo y Carlos Bacca va a pasar a este equipo, te voy a llevar de a poco, hace cuatro meses no juegas y te está costando’. Al otro día me llama Don Fuad y me pregunta que qué pasó con Juanfer y me quedé sorprendido”, contó.

“Nunca tuve discusiones con él, no he tenido problemas con nadie en Junior. Esa es la manera en que se va, no se fue porque Junior no quisiera pagarle, ni por problemas conmigo, con nadie tuvo problemas. Al otro día fue y se despidió de nosotros formalmente. No inventen, al que le caiga, esa es la explicación”, agregó.

Desde ya, los hinchas de River Plate se ilusionan con el tercer regreso de Quintero al club, teniendo en cuenta que ahora es jugador libre. No obstante, hasta el momento no hay certeza de dónde continuará su carrera el talentoso jugador.