Debutan Colombia y Brasil en la Copa América 2024: prográmese con los horarios de los partidos

En la jornada dominguera de la Copa América 2024 Uruguay y Estados Unidos cumplieron con los pronósticos vencieron a Panamá y Bolivia, respectivamente, marcando el camino rumbo a cuartos de final.

El combinado celeste, dirigido por Marcelo Bielsa, se llevó un duro partido ante los centroamericanos por 3-1 en el Hard Rock Stadium de Miami.

Por su parte, los anfitriones se llevaron un 2-0 en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, sede de los Dallas Cowboys de la NFL, ante Bolivia.

Con estos resultados, Uruguay se tomó el primer puesto del Grupo C del torneo y Estados Unidos se posó en el segundo peldaño.

La segunda fecha del grupo se llevará a cabo el próximo jueves 27 de junio en Atlanta con el duelo Estados Unidos-Panamá y, horas después, con Uruguay-Bolivia.

Ahora, este lunes, es el turno para el grupo D, uno de los más esperados por los fanáticos del deporte.

Colombia, Brasil, Costa Rica y Paraguay componen este conjunto que ha sido denominado por muchos como el "grupo de la muerte".

Brasil llega al certamen con la "obligación de ganar" y con un gran favoritismo, sin embargo, la 'canarinha' completa cinco años sin título continental, 22 años que no obtiene la corona mundial y un poco usual sexto puesto actual en la clasificatoria sudamericana a Norteamérica-2026.

Por su parte, Colombia debuta en esta edición de la Copa América con unos intimidantes 23 partidos sin perder, no obstante, no la tendrá fácil ante la combativa Paraguay, que suele agrandarse en los torneos internacionales.

"No pensamos en el invicto, a los jugadores no les hablo del invicto (...) Más allá de lo bien que nos fue, no nos garantiza nada. Mañana (lunes) es otra historia", consideró Lorenzo, quien admitió esperar un duelo "difícil" ante Paraguay.

Hora y lugar del debut de Colombia y Brasil en la Copa América 2024:

La Selección colombiana de fútbol abrirá la jornada de este lunes ante Paraguay en el Estadio NRG, un colosal estadio de fútbol americano en la ciudad de Houston, Texas.

El NRG se inauguró en 2002 y cuenta con capacidad para 72.220 espectadores.

El debut será a las 5:00 p.m. (Bogotá, Quito, Lima y Texas) - 6:00 p.m (hora Costa Este y Caracas)

Por su parte, el partido entre Brasil y Costa Rica tendrá lugar en el novedoso SoFi Stadium, en Inglewood, California.

El balón rodará en el duelo entre la 'canarinha' y los centroamericanos a las 8:00 p.m. (Bogotá, Quito, Lima) - 9:00 p.m (hora Costa Este y Caracas) - 6:00 p.m. (California)