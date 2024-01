‘Derrota inmediata’: la medida que el presidente de la FIFA propuso para frenar el racismo en el fútbol

El presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), Gianni Infantino, se pronunció sobre el incidente ocurrido durante el fin de semana en la liga italiana, en donde el arquero del AC Milan, Mike Maignan, abandonó el terreno de juego que disputó con el Udinese en la 21ª jornada de la Serie A, tras recibir comentarios racistas.

El encuentro trascurría con normalidad y el equipo dirigido por el italiano, Stefano Pioli, se disponía a realizar el saque de meta cuando su arquero, Mike Maignan, soltó el balón y salió del campo de juego sin decir una palabra.

En su camino hacia el túnel para dirigirse a los vestuarios, el guardameta francés le explicó al árbitro del encuentro los insultos racistas que había recibido por parte de los hinchas del Udinese.

Ante este incidente, el presidente de la FIFA emitió un comunicado en el que rechazó los acontecimientos y envió su apoyo al futbolista afectado.

“Los acontecimientos que tuvieron lugar el sábado en Udine y Sheffield son totalmente abominables y completamente inaceptables. No hay lugar para el racismo, ni para ninguna forma de discriminación, ni en el fútbol, ni en la sociedad. Los jugadores afectados por los acontecimientos del sábado cuentan con mi apoyo incondicional”, expresó.

“Necesitamos que todas las partes interesadas tomen medidas, empezando por la educación en las escuelas, para que las generaciones futuras entiendan que esto no es parte del fútbol ni de la sociedad”, añadió.

Infantino también propuso que se hiciera efectiva, a partir de ahora, la iniciativa de ‘Derrota inmediata’ para aquellos equipos cuyos hinchas cometan actos racistas contra cualquier futbolista.

“Además del proceso de tres pasos (partido detenido, partido re-detenido, partido abandonado), tenemos que implementar una suspensión automática para el equipo cuyos fanáticos han cometido racismo y provocaron el abandono del partido, así como prohibiciones de estadios en todo el mundo. Y cargos penales para racistas”, puntualizó el director del ente rector del fútbol.

En su comunicado, Infantino señaló que tanto la FIFA como el fútbol son solidarios con las víctimas de racismo y de cualquier tipo de discriminación, dos cosas que no tienen cabida en uno de los deportes más importantes del mundo.

Por su parte, tras el incidente, el guardameta del Milan se pronunció y explicó por medio de sus redes sociales que “no fue el jugador el que fue atacado. Es el hombre. Es el padre de la familia”. “Esta no es la primera vez que me pasa esto. Y no soy la primera persona a la que le pasa esto”.

Mencionó además: “todo un sistema debe asumir la responsabilidad: los autores de estos actos, porque es fácil actuar en grupo, en el anonimato de una plataforma; los espectadores que estaban en la tribuna, que vieron todo, que oyeron todo, pero que optaron por permanecer en silencio, son cómplices; el club Udinese, que solo habló de una interrupción del partido, como si nada hubiera pasado, es cómplice; y las autoridades y el fiscal, con todo lo que está pasando, si no hacen nada, también serás cómplice”, añadió.

Mike Maignan expresó en su comunicado que no es una víctima y que solo tiene agradecimiento con su club, compañeros, los árbitros, los jugadores del Udinese y a los hinchas que lo apoyaron porque “es una lucha difícil, que requerirá tiempo y coraje. Pero es una pelea que ganaremos”.

Por medio de su cuenta de X, la estrella del PSG Kylian Mbappé, mostró su apoyo a su compañero de selección: "Ni mucho menos estás solo Mike Maignan. Todos estamos contigo".

Y también criticó la inacción de los responsables deportivos: "Siempre los mismos problemas y siempre ninguna solución. ¡Basta ya!", escribió el delantero del París Saint-Germain.

En la misma red social, la Federación Francesa de Fútbol (FFF) mostró su "total apoyo" al portero y condenó los incidentes ocurridos en Udine.

Igualmente, el mediocampista del Coventry, Kasey Palmer, acusó a aficionados del Sheffield Wednesday de hacer lo mismo en su contra durante un partido el sábado en la segunda división del fútbol inglés que su equipo ganó 2-1.