Djokovic ‘perdió los papeles’ tras su eliminación en Montecarlo y desquitó su frustración con un adicionado

El tenista serbio Novak Djokovic no tuvo uno de los mejores comienzos de temporada debido a que cayó ante el noruego Casper Ruud 6-4, 1-6 y 6-4 en las semifinales del Masters de Montecarlo.

Su eliminación de la competencia, no ha sido lo único por lo que actualmente acapara los principales titulares del mundo, sino porque en medio de su frustración se desquitó contra un aficionado.

Durante su duelo con el noruego en la cancha Rainier III durante el octavo ‘game’ del tercer set, en el que Ruud tenían una ventaja (4-3), el serbio perdió la concentración tras una mala devolución.

En ese momento, el número uno del ranking ATP, se volteó a ver a los aficionados que asistieron para presenciar el encuentro, quienes estaban gritándole cosas que lo hicieron enfurecer.

Ante los gritos, el serbio señaló a uno de los presentes y estalló contra este gritándole “tú, cierra la maldita boca” tras perder el punto contra Ruud.

Pese a su furia, el juez de silla del encuentro respaldó al tenista y les pidió a los asistentes que “por favor, no molesten a los jugadores. Gracias”.

Con los gritos provenientes desde las gradas, Djokovic perdió la concentración y terminó perdiendo el partido en las semifinales del Masters de Montecarlo, por lo que su rival, Casper Ruud, se enfrentará en la final contra el griego Stefanos Tsitsipas, quien derrotó a Jannik Sinner.

Tras perder el encuentro, el serbio se presentó a la conferencia de prensa posterior al partido y comentó lo difícil que ha sido la temporada para él y lo que significó perder en las semifinales en Montecarlo.

Ante los periodistas, el número uno del ranking ATP expresó que: “Por supuesto, me siento decepcionado de perder un partido así. Ha estado ajustado. Enhorabuena a Casper, ha jugado muy bien, especialmente al comienzo del primer y del tercer set”.

“Yo he tenido mis oportunidades, pero el último juego no ha sido muy bueno. Muchos errores no forzados y él ha estado sólido hasta el último punto. Se merece la victoria”, añadió.

Sobre su juego, Djokovic reconoció que tuvo altibajos, pero destacó que “conseguí remontar después de perder el primer set y encontrar la fuerza en mi juego, así que me llevo cosas positivas de este torneo, pero por supuesto estoy decepcionado por la derrota”.

Sin embargo, sabe que ha disputado tres torneos y en dos de ellos ha caído en semifinales, algo totalmente nuevo para él, pues “estoy acostumbrado a un nivel muy alto en cuanto a expectativas de resultados”.

Por lo que “no haber ganado un título, comparado con los últimos 15 años, no es una gran temporada en absoluto, pero llegué a semifinales en Australia y aquí”.

“Solo he jugado tres torneos este año, así que, por supuesto, es normal que haya temporadas en las que no empieces bien, y esta es una de ellas. Espero que los resultados aquí me ayuden a mejorar, porque he jugado un buen tenis. Espero que en los próximos torneos pueda jugar aún mejor”, puntualizó.