DT del Rayo Vallecano despeja dudas sobre el próximo partido y la situación de James Rodriguez: “Sé qué nivel tiene la gente que menos está participando”

El martes 29 de octubre se llevará a cabo en España el partido entre el Rayo Vallecano y el Villamuriel por la primera ronda de la Copa del Rey.

Como parte del comienzo de la primera eliminatoria del torneo, los dirigidos por Iñigo Pérez llegarán al Campo Municipal "Rafael Vázquez Sedano" donde se tiene previsto el desarrollo del partido.

El equipo vio la baja del colombiano James Rodríguez en el último partido y victoria ante el Alavés, luego de que el medio campistas resultara afectado durante uno de los entrenamientos del equipo.

Ante el próximo juego, Pérez ofreció una rueda de prensa en la que adelantó detalles sobre el encuentro y los jugadores que disputarán la cita deportiva, argumentando que sería la oportunidad para que aquellos que no han tenido muchos minutos, puedan mostrarse.

“Tengo el once perfilado más o menos, lo he pensado, pero no obedece a la palabra rotación. Hay jugadores que con el paso de las jornadas irán acumulando más minutos que otros, pero mañana es una gran oportunidad para que el que inicie vuelva a darnos una victoria, vuelva a exponerse, que le veamos. No me gustaría entrar en nombres propios porque alguien que mañana comienza puede jugar el fin de semana contra el Villarreal perfectamente”, dijo inicialmente.

Por otra parte, el estratega deportivo se refirió a la habilidad de algunos jugadores del plantel que no han disputado muchos minutos de juego, asegurando que conoce el “nivel tiene la gente que menos está participando”.

“No necesito que me demuestren, porque yo lo veo, veo a toda la plantilla entrenar, luego puedo elegir a once, más cinco máximos. Yo sé qué nivel tiene la gente que menos está participando, lo que quiero es que la gente pueda disfrutar y que ellos disfruten de competir. La clave es no desmerecer la Copa del Rey, ni el Villamuriel, ni ninguna opción y escenario en el que cualquier jugador pueda mostrarse, disfrutar y sumar minutos”, agregó.

James Rodríguez regresó al fútbol español después de cuatro años de su salida del Real Madrid, debutando con el Rayo Vallecano el 16 de septiembre ante el Club Atlético Osasuna por la quinta jornada de La Liga de España.

En ese entonces, los hinchas y seguidores del Rayo Vallecano se mostraron algo en desacuerdo con las directivas por no colocar a debutar a James como titular. Dicho descontento se ha mantenido, ya que a la fecha el colombiano no ha logrado ser titular con el club.