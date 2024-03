El club de fútbol Al Hilal de Arabia Saudita iguala récord mundial de más victorias seguidas en ligas de alto nivel

La historia del fútbol se escribe a diario en cada rincón del mundo y este viernes el capítulo redactado para los libros estuvo a cargo del Al Hilal de Arabia Saudita.

El club saudí igualó, luego de su victoria por 3 a 1 frente al club Al Riyadh en un partido de la Primera División de Arabia Saudita, el récord de más victorias consecutivas conseguidas por un club de fútbol en ligas de alto nivel tras obtener su triunfo 27.

VEA TAMBIÉN Ni los goles de Messi y Suárez pudieron evitar la derrota del Inter Miami ante el Al-Hilal en Arabia Saudita o

El Al Hilal, en el que juega el brasileño Neymar quien se encuentra de baja por su grave lesión en la rodilla desde finales de 2023, igualó de esa manera la marca que entre 2016 y 2017 impuso el club galés The New Saints, según recopila el Diario As.

Por si fuera poco, el club saudí superó las 26 victorias al hilo que cosechó el recordado Ajax de Países Bajos entre 1971 y 1972. Ese equipo fue el gran precursor de lo que luego el mundo vio retratado en los subcampeonatos de la selección neerlandesa, apodada la Naranja Mecánica, en los Mundiales de 1974 y 1978.

El club saudí logra igualar el histórico récord además en un momento clave en el que los reflectores del fútbol apuntan a la liga de su nación por cuenta de la llegada hace poco más de un año del portugués Cristiano Ronaldo.

El delantero luso, cabe recordar, viste los colores del Al-Nassr que es el máximo rival del Al-Hilal en el torneo local.

El demoledor paso que lleva el Al Hilal, de hecho, le ha quitado la esperanza al club de ‘El Bicho’ de ser campeón en Arabia Saudita esta temporada. El club de Neymar suma 65 puntos frente a los 53 que, en la segunda casilla, marca el Al-Nassr.

VEA TAMBIÉN Así fue el gesto de Cristiano Ronaldo tras gol en el que David Ospina se vio comprometido y que selló derrota del Al-Nassr o

Al Hilal, de esta manera, romperá el récord de The New Saints si logra vencer el próximo martes 12 de marzo al Ittihad FC en el partido de vuelta por los cuartos de final de la Liga de Campeones de Asia.

El club galés, no obstante, en este mismo momento de la historia suma 24 victorias consecutivas en todas las competiciones y apunta a recuperar su lugar de inmediato en caso de que el Al Hilal el próximo martes se apropie del preciado récord.